Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’271 -0.1%  SPI 17’015 -0.1%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’740 0.1%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’377 0.2%  Gold 3’646 0.5%  Bitcoin 89’577 0.7%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
Apple-Aktie im Minus: Neues iPhone Air überzeugt nicht
Wie viel Gewinn ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 10:50:05

EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Ceconomy St.
3.17 CHF 6.02%
Kaufen Verkaufen

EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

10.09.2025 / 10:50 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: CECONOMY AG
Street: Kaistr. 3
Postal code: 40221
City: Düsseldorf
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 5299001X9L42HXEBCZ51

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
Expiration of instruments due to fulfillment of irrevocable undertakings to tender as part of a public takeover offer

3. Details of person subject to the notification obligation
Natural person (first name, surname): Richard Qiangdong Liu
Date of birth: 10 March 1973

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
08 Sep 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.00 % 25.35 % 25.35 % 485221084
Previous notification 0.00 % 35.88 % 35.88 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
0 0 0.00 % 0.00 %
Total 0 0.00 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Call-/Put-Option; ROFO Physical 122980487 25.35 %
      Total 122980487 25.35 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
-Richard Qiangdong Liu % % %
-Max Smart Limited % % %
-JD.com, Inc. % % %
-Jingdong Group Holding Ltd. % % %
-JINGDONG RETAIL INTERNATIONAL LTD. % % %
-JINGDONG RETAIL GREEN HOLDING INC. % % %
-JINGDONG RETAIL GREEN PTE. LTD. % % %
-JINGDONG RETAIL INTERNATIONAL IRELAND LIMITED % % %
-JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH % 25.35 % 25.35 %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
The expired instruments related to voting rights attached to CECONOMY shares tendered into the takeover offer by JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH to the shareholders of CECONOMY AG. As regards the amount of CECONOMY shares tendered into the takeover offer, reference is made to the notification by JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH dated 08.09.2025 pursuant to Sec. 23 para. 1 sent. 1 no. 1 WpÜG. 

Date
09 Sep 2025


10.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Germany
Internet: www.ceconomy.de

 
End of News EQS News Service

2195716  10.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Ceconomy St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ceconomy St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.09.25 Ceconomy St. Sell Warburg Research
12.08.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
31.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
17.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
16.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

09:28 SMI gibt weiter nach
09:20 SG-Marktüberblick: 10.09.2025
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Oszillation um den GD100
09.09.25 Logo WHS Volkswagen investiert in KI & E-Mobilität – ist die Aktie jetzt ein Geheimtipp?
09.09.25 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’828.53 18.91 S2S3KU
Short 13’069.76 13.88 BP9SUU
Short 13’544.50 8.97 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’271.28 10.09.2025 11:12:49
Long 11’797.34 19.65 SQFBLU
Long 11’537.04 13.96 BXGS2U
Long 11’025.65 8.84 BYCSSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Gewinnwarnung für 2025
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagmittag im Bärenmodus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochvormittag zu
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit Einbussen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen 5-Billionen-Dollar-Vision und möglicher Kursblase
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}