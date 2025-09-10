Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
|
10.09.2025 10:50:05
EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
10.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.ceconomy.de
|End of News
|EQS News Service
|
2195716 10.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Ceconomy St.
|
10:50
|EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
02.09.25
|XETRA-Handel SDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Ceconomy St.
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
