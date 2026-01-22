Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
22.01.2026 11:47:23
EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
22.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aurubis AG
|Hovestrasse 50
|20539 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.aurubis.com
|End of News
|EQS News Service
2264552 22.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Aurubis
11:47
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
21.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
19.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
19.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
16.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Aurubis
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|05.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
