Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
05.12.2025 10:54:53
EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aurubis AG
|Hovestrasse 50
|20539 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.aurubis.com
|End of News
|EQS News Service
2241104 05.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
