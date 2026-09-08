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08.09.2026 22:35:51

EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

AT & S
154.54 CHF -6.25%
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EQS Voting Rights Announcement: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

08.09.2026 / 22:35 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

 

London, 8.9.2026

 

Overview

? Notification made after deadline

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

 

1. Issuer: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights
 
3. Person subject to notification obligation Name: BlackRock, Inc.
City: Wilmington
Country: U.S.A
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 7.9.2026

 

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)  
Total of both in % (7.A + 7.B)		 Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold
was crossed / reached		 2.79 % 1.13 % 3.92 % 38 850 000
Position of previous notification (if applicable) 2.96 % 1.13 % 4.09 %  
 

Details

7. Notified details of the resulting situation:

 

A: Voting rights attached to shares
 
ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect (Sec 133 BörseG
2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect (Sec 133 BörseG
2018)
AT0000969985   1 084 709   2.79 %
SUBTOTAL A 1 084 709 2.79 %

 

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018
 
Type of instrument		  
Expiration Date		  
Exercise Period		 Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised  
% of voting rights
         
  SUBTOTAL B.1    

 

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical / Cash Settlement Number of voting rights % of voting rights
CFD n/a n/a Cash 438 793 1.13 %
  SUBTOTAL B.2 438 793 1.13 %
 
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.
?Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural
person or legal entity:		  
 

 

           
No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments
held  directly (%)		 Total of both (%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock Saturn Subco,
LLC		 1      
3 BlackRock Finance, Inc. 2      
4 BlackRock
Holdco 2, Inc.		 3      
 
5		 BlackRock Financial
Management, Inc.		  
4		      
6 BlackRock
International Holdings, Inc.		 5      
7 BR Jersey International
Holdings L.P.		 6      
 
8		 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.  
7		      
 
9		 BlackRock Investment Management (Australia)
Limited		  
8		      
10 Trident Merger LLC 3      
 
11		 BlackRock Investment Management,
LLC		  
10		      
 
12		 BlackRock
(Singapore) Holdco Pte. Ltd.		  
7		      
13 BlackRock HK Holdco Limited 12      
 
14		 BlackRock Asset Management North Asia
Limited		  
13		      
15 BlackRock Holdco 3, LLC 7      
16 BlackRock Cayman 1 LP 15      
 
17		 BlackRock Cayman West Bay Finco
Limited		  
16		      
 
18		 BlackRock Cayman West
Bay IV Limited		  
17		      
19 BlackRock Group Limited 18      
 
20		 BlackRock Investment Management
(UK) Limited		  
19		      
 
21		 BlackRock
(Netherlands) B.V.		  
19		      
 
22		 BlackRock Asset Management
Deutschland AG		  
21		      
23 BlackRock Advisors (UK)
Limited		 19      
 
24		 BlackRock
Capital Holdings, Inc.		  
5		      
25 BlackRock Advisors, LLC 24      
26 BlackRock Canada
Holdings ULC		 6      
 
27		 BlackRock Asset Management
Canada Limited		  
26		      
28 BlackRock Holdco 4, LLC 5      
29 BlackRock Holdco 6, LLC 28      
 
30		 BlackRock Delaware
Holdings Inc.		  
29		      
31 BlackRock Fund Advisors 30      
 
32		 BlackRock Institutional Trust Company,
National Association		  
30		      

 

9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Sonstige Kommentare:
The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%
 

 

 

London am 8.9.2026


08.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Austria
Internet: www.ats.net
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321

 
End of News EQS News Service

2396122  08.09.2026 CET/CEST

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