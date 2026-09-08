EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



08.09.2026 / 22:35 CET/CEST

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Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018 London, 8.9.2026 Overview ? Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights) 1. Issuer: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

3. Person subject to notification obligation Name: BlackRock, Inc.

City: Wilmington

Country: U.S.A 4. Name of shareholder(s): 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 7.9.2026 6. Total positions % of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)

Total of both in % (7.A + 7.B) Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold

was crossed / reached 2.79 % 1.13 % 3.92 % 38 850 000 Position of previous notification (if applicable) 2.96 % 1.13 % 4.09 % Details 7. Notified details of the resulting situation: A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG

2018) Indirect (Sec 133 BörseG

2018) Direct

(Sec 130 BörseG

2018) Indirect (Sec 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 084 709 2.79 % SUBTOTAL A 1 084 709 2.79 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised

% of voting rights SUBTOTAL B.1 B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical / Cash Settlement Number of voting rights % of voting rights CFD n/a n/a Cash 438 793 1.13 % SUBTOTAL B.2 438 793 1.13 % 8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

?Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural

person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments

held directly (%) Total of both (%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Saturn Subco,

LLC 1 3 BlackRock Finance, Inc. 2 4 BlackRock

Holdco 2, Inc. 3

5 BlackRock Financial

Management, Inc.

4 6 BlackRock

International Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey International

Holdings L.P. 6

8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.

7

9 BlackRock Investment Management (Australia)

Limited

8 10 Trident Merger LLC 3

11 BlackRock Investment Management,

LLC

10

12 BlackRock

(Singapore) Holdco Pte. Ltd.

7 13 BlackRock HK Holdco Limited 12

14 BlackRock Asset Management North Asia

Limited

13 15 BlackRock Holdco 3, LLC 7 16 BlackRock Cayman 1 LP 15

17 BlackRock Cayman West Bay Finco

Limited

16

18 BlackRock Cayman West

Bay IV Limited

17 19 BlackRock Group Limited 18

20 BlackRock Investment Management

(UK) Limited

19

21 BlackRock

(Netherlands) B.V.

19

22 BlackRock Asset Management

Deutschland AG

21 23 BlackRock Advisors (UK)

Limited 19

24 BlackRock

Capital Holdings, Inc.

5 25 BlackRock Advisors, LLC 24 26 BlackRock Canada

Holdings ULC 6

27 BlackRock Asset Management

Canada Limited

26 28 BlackRock Holdco 4, LLC 5 29 BlackRock Holdco 6, LLC 28

30 BlackRock Delaware

Holdings Inc.

29 31 BlackRock Fund Advisors 30

32 BlackRock Institutional Trust Company,

National Association

30 9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.



10. Sonstige Kommentare:

The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%

London am 8.9.2026

08.09.2026 CET/CEST

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