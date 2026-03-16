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16.03.2026 12:41:23

EQS-PVR: ALLGEIER SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

Allgeier
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EQS Voting Rights Announcement: Allgeier SE
ALLGEIER SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

16.03.2026 / 12:41 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
13 March 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.0016 % 11,501,613
Previous publication 0.0000 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
345,230 0 3.0016 % 0 %


16.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Germany
Internet: http://www.allgeier.com

 
End of News EQS News Service

2291952  16.03.2026 CET/CEST

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 EQS-PVR: ALLGEIER SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
12:41
 EQS-PVR: ALLGEIER SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
11:13
 EQS-CMS: Allgeier SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
09.03.26
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02.03.26
 EQS-CMS: Allgeier SE: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
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16.02.26
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16.02.26
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Short 13’294.24 19.75 BNMSCU
Short 13’578.89 13.52 SGPB7U
Short 14’091.85 8.85 SE3BRU
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Long 12’247.56 19.75 SK3BMU
Long 11’961.16 13.81 SSKBJU
Long 11’452.20 8.98 BRTSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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