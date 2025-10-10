Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien
TRATON-Aktie dennoch fester: TRATON setzt im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ab
Vorwürfe wegen Autotalks-Übernahme: QUALCOMM-Aktie verliert
ETFs schlagen die Superreichen - warum breite Indexfonds langfristig erfolgreicher sind
Bringt die starke KI-Strategie Überlegenheit über NVIDIA?: Alphabet überzeugt Investoren und Analysten gleichermassen
10.10.2025 14:00:03

EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

AIXTRON
11.71 CHF -3.81%
Kaufen Verkaufen

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE
AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

10.10.2025 / 14:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: AIXTRON SE
Street: Dornkaulstrasse 2
Postal code: 52134
City: Herzogenrath
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 5299004UJ4D51M25LD67

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
exercise of instruments

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Morgan Stanley
City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
03 Oct 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.07 % 4.75 % 4.83 % 113456120
Previous notification 0.38 % 4.79 % 5.16 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A0WMPJ6 0 84609 0 % 0.07 %
Total 84609 0.07 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 1207332 1.06 %
    Total 1207332 1.06 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Retail Structured Product From 09.07.2074 to 29.09.2075 at any time Cash 904 0 %
Equity Swap From 04.11.2025 to 01.10.2027 at any time Cash 4182357 3.69 %
Equity Call Option 20.10.2025 at any time Cash 565 0 %
      Total 4183826 3.69 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % %
Morgan Stanley Capital Services LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley International Limited % % %
Morgan Stanley Investments (UK) % % %
Morgan Stanley & Co. International plc % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
Prime Dealer Services Corp. % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
Please note that the reason for notification selected relates to the specific activity which occurred on the Date on which threshold was crossed or reached and which contributed to the triggering of the notification obligation and therefore may not also correspond to the comparison of New & Previous notification % values in the Total Positions section 

Date
09 Oct 2025


10.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: AIXTRON SE
Dornkaulstrasse 2
52134 Herzogenrath
Germany
Internet: www.aixtron.com

 
End of News EQS News Service

2210858  10.10.2025 CET/CEST

08:54 AIXTRON Hold Warburg Research
08.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
24.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
