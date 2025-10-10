AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.10.2025 14:00:03
EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
10.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AIXTRON SE
|Dornkaulstrasse 2
|52134 Herzogenrath
|Germany
|Internet:
|www.aixtron.com
|End of News
|EQS News Service
|
2210858 10.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
14:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leicht erholt -- DAX zum Wochenschluss zurückhaltend -- Asiens Märkte gehen mit Verlusten ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag mit positiver Tendenz, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Zum Wochenschluss ging es an den Börsen in Fernost derweil nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}