Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’287 -0.1%  SPI 16’959 -0.2%  Dow 46’691 -0.5%  DAX 23’553 -0.8%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’569 -0.8%  Gold 3’991 0.3%  Bitcoin 81’185 -0.6%  Dollar 0.8046 -0.3%  Öl 63.6 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Tesla-Aktie fällt: Musk erhält Chance auf Billionen-Aktienpaket
Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf
Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken
Oerlikon-Aktie fester: Auftrag zur Lieferung für Thermospritzsystem
Mobimo-Aktie tiefer: Starker Promotionserfolg und neuer VRP an der Spitze
Suche...

ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 16:46:03

EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

ADTRAN Holdings
6.41 CHF -5.05%
Kaufen Verkaufen

EQS Voting Rights Announcement: ADTRAN Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

07.11.2025 / 16:46 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Adtran Holdings, Inc.
Street: 901 Explorer Boulevard
Postal code: 35806
City: Huntsville
United States
Legal Entity Identifier (LEI): 549300VV36J86CRRWF77

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: The Goldman Sachs Group, Inc.
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
03 Nov 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 1.41 % 8.36 % 9.77 % 80115995
Previous notification 1.76 % 8.54 % 10.30 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
US00486H1059 0 1129252 0 % 1.41 %
Total 1129252 1.41 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right To Recall Open 1653455 2.06 %
Right Of Use Open 4848412 6.05 %
    Total 6501867 8.12 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swap 19.09.2035 Cash 195965 0.24 %
      Total 195965 0.24 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Folio Financial, Inc. % % %
Folio Investments, Inc. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % 7.29 % 7.58 %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
07 Nov 2025


07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com

 
End of News EQS News Service

2226286  07.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.23 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:20 Logo WHS Handelsstrategien die wirklich funktionieren - Livestream von der World of Trading in Frankfurt heute um 17:00 Uhr
09:16 Lage bleibt fragil
08:59 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’777.17 19.07 BWDSCU
Short 13’015.63 13.90 UBSIIU
Short 13’525.87 8.78 BTASKU
SMI-Kurs: 12’286.95 07.11.2025 16:45:34
Long 11’746.18 19.52 SHFB5U
Long 11’479.31 13.74 S4TBHU
Long 10’994.16 8.98 S4FB0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rüstungsaktien uneins: HENSOLDT erzielt nur etwas bessere Rendite - Rheinmetall baut Weltraumsateliten
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
Stahlgipfel in Berlin - so reagieren die Aktien von thyssenkrupp und Salzgitter
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
DroneShield-Aktie weiter im Abwärtstrend: Monatsverlust wird noch grösser
DroneShield-Aktie weit im Minus: Belastungsfaktoren bleiben trotz "Meilenstein auf Wachstumspfad"
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung
D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/45: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/45. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:00 Devisen: Euro legt zu - Schwaches US-Verbrauchervertrauen belastet Dollar
16:39 Dänemark plant Mindestalter für Social Media
16:36 ROUNDUP: Merz fordert 'globale Kraftanstrengung' für den Klimaschutz
16:35 Aktien New York: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype schwächt sich ab
16:34 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hensoldt auf 'Kaufen' - Fairer Wert 116 Euro
16:28 USA: Michigan-Konsumklima trübt sich deutlich stärker ein als erwartet
16:24 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1561 US-Dollar
16:00 AKTIE IM FOKUS: Zalando erneut in der Korrektur - Jahrestief wieder nahe
15:56 AKTIE IM FOKUS 3: Daimler Truck verlieren - Lage weiter unsicher
15:49 Kreise: Bahn kann nun doch auf baldige Fernzüge-Förderung hoffen