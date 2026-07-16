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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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16.07.2026 18:15:03

EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

adidas
168.25 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: adidas AG
adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

16.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
14.07.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 3,04 % 180.000.000
Letzte Veröffentlichung 0,81 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
5.327.959 138.812 2,96 % 0,08 %


16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2366220  16.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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02.07.26 adidas Kaufen DZ BANK
02.07.26 adidas Buy UBS AG
02.07.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’816.60 18.99 SGQBEU
Short 15’103.78 13.69 SK3BLU
Short 15’647.37 8.96 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’267.19 16.07.2026 17:31:59
Long 13’628.47 19.92 SMB1YU
Long 13’319.47 13.63 SJBMDU
Long 12’761.39 8.90 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

adidas 164.30 -0.60% adidas

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