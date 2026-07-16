adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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|Historisch
|
16.07.2026 18:15:03
EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: adidas AG
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
16.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Strasse 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|End of News
|EQS News Service
|
2366220 16.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
18:15
|EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
18:15
|EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas büsst am Donnerstagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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