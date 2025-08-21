|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 12:02:43
EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: TAG Immobilien AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2187102 21.08.2025 CET/CEST
|20.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
