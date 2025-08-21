|Kurse + Charts + Realtime
|
21.08.2025 12:02:43
EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
21.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Germany
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|End of News
|EQS News Service
|
2187102 21.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
|20.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
