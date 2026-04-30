STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.04.2026 10:58:23
EQS-NVR: STRABAG SE: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: STRABAG SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Bekanntmachung gemäss § 135 Abs 1 BörseG 2018
STRABAG SE: Herabsetzung des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 221.982 Stück eigenen Aktien
ISIN: AT000000STR1
STRABAG SE gibt gemäss § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende April 2026 insgesamt 118.000.000 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende April 2026 EUR 118.000.000,00 und ist in 117.999.997 auf Inhaber lautende Stammaktien und drei Namensaktien (Nr. 1, 2 und 3) zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00.
Die Veränderungen resultieren aus der von der Gesellschaft durchgeführten Kapitalherabsetzung um EUR 221.982,00 durch Einziehung von 221.982 Stück eigenen Aktien der STRABAG SE.
30.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Strasse 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2317278 30.04.2026 CET/CEST