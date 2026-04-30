EQS-NVR: STRABAG SE: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: STRABAG SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

STRABAG SE: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.04.2026 / 10:58 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung gemäss § 135 Abs 1 BörseG 2018



STRABAG SE: Herabsetzung des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 221.982 Stück eigenen Aktien



ISIN: AT000000STR1



STRABAG SE gibt gemäss § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende April 2026 insgesamt 118.000.000 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende April 2026 EUR 118.000.000,00 und ist in 117.999.997 auf Inhaber lautende Stammaktien und drei Namensaktien (Nr. 1, 2 und 3) zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je



Die Veränderungen resultieren aus der von der Gesellschaft durchgeführten Kapitalherabsetzung um EUR 221.982,00 durch Einziehung von 221.982 Stück eigenen

ISIN: AT000000STR1STRABAG SE gibt gemäss § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende April 2026 insgesamt 118.000.000 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende April 2026 EUR 118.000.000,00 und ist in 117.999.997 auf Inhaber lautende Stammaktien und drei Namensaktien (Nr. 1, 2 und 3) zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00.Die Veränderungen resultieren aus der von der Gesellschaft durchgeführten Kapitalherabsetzung um EUR 221.982,00 durch Einziehung von 221.982 Stück eigenen Aktien der STRABAG SE.

30.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News