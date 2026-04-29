EQS-NVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 -0.7%  SPI 18’424 -0.6%  Dow 48’998 -0.3%  DAX 23’989 -0.1%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’819 -0.3%  Gold 4’537 -1.3%  Bitcoin 60’560 0.6%  Dollar 0.7903 0.1%  Öl 116.9 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HELLA-Aktie reagiert mit Gewinnen auf Zahlen: Schwaches Quartal belastet nicht
Orange plant Übernahme von Scorefit für 1,3 Milliarden Euro - Aktie schwächer
TUI-Aktie sackt auf 52-Wochen-Tief ab: Warum sich das Papier zunehmend vom Jahreshoch entfernt
Airbus-Aktie dennoch in Grün: Gewinn bricht ein - Ziele für 2026 stehen
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Suche...

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 16:11:14

EQS-NVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
489.44 CHF -2.61%
Kaufen Verkaufen

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.04.2026 / 16:11 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)  
X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 29.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
126.970.119
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2314634  29.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

10:27 Fokus auf Erträge und Inflation
09:29 Achterbahnfahrt dank Novartis
09:10 Marktüberblick: Scout24 im Fokus
06:55 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Warten auf neue Impulse
28.04.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Novartis AG, Zurich Insurance Group AG, UBS Group AG, Roche Holding AG, Nestle SA
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’603.08 19.92 BCISGU
Short 13’880.39 13.99 BONS1U
Short 14’407.42 8.91 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’056.71 29.04.2026 16:09:49
Long 12’542.48 19.62 SW7BAU
Long 12’273.48 13.99 S0EBKU
Long 11’718.95 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie klar im Plus: Auf Wachstumskurs nach erstem Quartal
UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
BYD-Aktie verliert: Herber Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
T-Mobile US, Inc. Announces Fall In Q1 Profit
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft
Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.