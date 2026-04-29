Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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29.04.2026 16:11:14
EQS-NVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2314634 29.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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16:11
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