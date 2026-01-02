EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 02.01.2026, 15:11 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
Korrektur der Veröffentlichung vom 02.01.2026, 15:11 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.01.2026 / 15:43 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Korrektur einer Veröffentlichung vom 02.01.2026
1. Angaben zum Emittenten
aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X
Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
02.01.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
14.697.558 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet:
www.aap.de
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2253902 02.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu aap Implantate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung