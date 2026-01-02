Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
aap Implantate Aktie 57872565 / DE000A3H2101

02.01.2026 15:43:44

EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 02.01.2026, 15:11 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

aap Implantate
1.32 EUR -1.49%
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
Korrektur der Veröffentlichung vom 02.01.2026, 15:11 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.01.2026 / 15:43 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Korrektur einer Veröffentlichung vom 02.01.2026

1. Angaben zum Emittenten
aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 02.01.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
14.697.558
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2253902  02.01.2026 CET/CEST

