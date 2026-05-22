EQS-NVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.05.2026 / 16:11 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X
Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
21.05.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
268.564.630 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:
www.freseniusmedicalcare.com
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