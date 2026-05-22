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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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22.05.2026 16:11:03

EQS-NVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Fresenius Medical Care
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.05.2026 / 16:11 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 21.05.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
268.564.630
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
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2332490  22.05.2026 CET/CEST

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