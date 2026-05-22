EQS-NVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.05.2026 / 16:11 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Fresenius Medical Care AG

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 21.05.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 268.564.630

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



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