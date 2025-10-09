Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
09.10.2025 14:56:53
EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: Deutsche Lufthansa AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
09.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|End of News
|EQS News Service
|
2210744 09.10.2025 CET/CEST
|13:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
