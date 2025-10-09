Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

09.10.2025 14:56:53

EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Lufthansa
6.98 CHF 1.70%
EQS Total Voting Rights Announcement: Deutsche Lufthansa AG / Total Voting Rights Announcement
Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

09.10.2025 / 14:56 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Deutsche Lufthansa AG
Venloer Str. 151-153
50672 Cologne
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 08 Oct 2025

3. New total number of voting rights:
1.199.282.895
number of multiple voting rights thereof: 0


09.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Deutsche Lufthansa AG
Venloer Str. 151-153
50672 Cologne
Germany
Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations

 
End of News EQS News Service

2210744  09.10.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
Analysen zu Lufthansa AG

13:55 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
