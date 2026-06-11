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creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie 155980118 / DE000A41YEG8

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11.06.2026 22:30:23

EQS-NVR: creditshelf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: creditshelf Aktiengesellschaft / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
creditshelf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

11.06.2026 / 22:30 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
creditshelf Aktiengesellschaft
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 08.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
1000000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://creditshelf-ag.de/

 
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2344630  11.06.2026 CET/CEST

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