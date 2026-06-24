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24.06.2026 07:38:33

EQS-NVR: Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

CHERRY
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: CHERRY SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

24.06.2026 / 07:38 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
8.478.846
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland

 
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2352472  24.06.2026 CET/CEST

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