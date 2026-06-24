EQS-NVR: Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: CHERRY SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.06.2026 / 07:38 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Cherry SE

Rosental 7, c/o Mindspace

80331 München

Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 8.478.846

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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