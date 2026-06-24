EQS-NVR: Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: CHERRY SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.06.2026 / 07:38 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X
Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
22.06.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
8.478.846 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
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2352472 24.06.2026 CET/CEST
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