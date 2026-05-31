EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ADTRAN Holdings, Inc.
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
31.05.2026 / 10:00 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
X
Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
31.05.2026
Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
81.421.186 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:
www.adtran.com
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