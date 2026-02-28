EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ADTRAN Holdings, Inc. / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.02.2026 / 09:27 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Adtran Holdings, Inc.

901 Explorer Boulevard

35806 Huntsville

Vereinigte Staaten von Amerika

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 28.02.2026 Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 80.678.453

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



