ADTRAN Holdings Aktie

28.02.2026 09:27:13

EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ADTRAN Holdings
7.69 CHF -0.48%
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ADTRAN Holdings, Inc. / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.02.2026 / 09:27 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 28.02.2026
  Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
80.678.453
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com

 
