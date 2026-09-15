Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’711 -1.2%  SPI 19’321 -1.1%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’245 -0.8%  Euro 0.9429 -0.1%  EStoxx50 6’215 -0.7%  Gold 4’268 -0.7%  Bitcoin 62’833 -1.8%  Dollar 0.8176 0.1%  Öl 107.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TX Group-Aktie kaum verändert: Tochter Goldbach mit Stellenabbau durch Fusion von Sparten
AXA-Aktie gibt nach: Versicherer peilt Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent an
SpaceX-Aktie freundlich: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
SMG-Aktie sackt ab: Mobiliar senkt Beteiligung - TX Group erhöht Anteil
S&P 500 vor Belastungsprobe: Trumps Politik und hohe Bewertung nähren Korrekturängste
Suche...
ETF Sparplan

Aqarios Quantum Technologies Aktie 141079592 / DE000A40UU44

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 09:21:13

EQS-News: Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios veröffentlicht Software für Quantenoptimierung im IBM Qiskit Functions Catalog

Aqarios Quantum Technologies
13.30 EUR 1.53%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Aqarios Quantum Technologies AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation
Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios veröffentlicht Software für Quantenoptimierung im IBM Qiskit Functions Catalog

15.09.2026 / 09:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 15.09.2026

Die Aqarios GmbH, operative Tochtergesellschaft der Aqarios Quantum Technologies AG, gehört seit 2024 dem IBM Quantum Network an. IBM hat sich in der Quantentechnologie früh strategisch positioniert und zählt heute zu den führenden Anbietern von Quantencomputern. Neue Ergebnisse der Aqarios-Algorithmen auf IBMs Quantenhardware bilden nun die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit beider Unternehmen: Ab sofort ist eine neue Quantenoptimierungssoftware von Aqarios unter dem Namen „Constrained Quantum Optimizer" im IBM Qiskit Functions Catalog verfügbar. Über den Katalog stellen IBM und ausgewählte Partner Anwendungen bereit, die sich über das Quantencomputing-Framework Qiskit direkt auf der Quantenhardware ausführen lassen. Qiskit ist das weltweit meistgenutzte Open-Source-Framework für die Programmierung von Quantencomputern: Rund 70 Prozent aller Quantenentwickler setzen es als primäres Entwicklungswerkzeug ein.

Die von Aqarios entwickelte Software löst Optimierungsprobleme auf Quantencomputern. Solche Probleme sind fast immer an Bedingungen geknüpft, die zwingend eingehalten werden müssen: So dürfen zum Beispiel in der Tourenplanung Gefahrgut und Lebensmittel nicht auf dasselbe Fahrzeug, in der Schichtbelegung darf niemand zweimal zur selben Zeit eingeplant sein, und in der Produktionssteuerung dürfen zwei Aufträge, die dieselbe Maschine brauchen, nicht gleichzeitig laufen. Üblicherweise müssen solche Bedingungen für die Berechnung auf einem Quantencomputer erst aufwendig umformuliert werden. Der Constrained Quantum Optimizer ermöglicht es stattdessen, bestimmte Klassen solcher Bedingungen ohne Umformulierung einzubeziehen, womit zuverlässigere Lösungen erzielt werden können.

Die Lizenz wird bei der Aqarios GmbH erworben. Nach Lizenzerteilung schaltet IBM die Software für den jeweiligen Quantencomputer-Zugang frei. Sie läuft dann ohne eigene Integrationsarbeit im Rahmen des bestehenden IBM-Plans unmittelbar auf der Quantenhardware.

Für die Aqarios GmbH ist die offizielle Aufnahme ihrer Technologie im Ökosystem von IBM ein besonderer Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte. 

Über Aqarios

Die Aqarios GmbH ist ein 2021 gegründetes Spin-off der LMU München und ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Optimierung komplexer Problemstellungen und macht mit seiner Plattform Luna Quantencomputing für Unternehmen aus Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung praktisch nutzbar: hardware-agnostisch, klassisch und quantenbasiert kombinierbar, und ohne erforderliche Quantenexpertise auf Kundenseite. Seit 2026 ist Aqarios über die Aqarios Quantum Technologies AG am Kapitalmarkt vertreten, deren Aktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt werden.

15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aqarios Quantum Technologies AG
Prinzregentenstr. 120
81677 München
Deutschland
Telefon: 0 89 6797 1794
E-Mail: info@aqarios.com
Internet: https://aqarios.com/
ISIN: DE000A40UU44
WKN: A40UU4
LEI Code: 8945003A3LTMLGKBD790
EQS News ID: 2398956

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398956  15.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aqarios Quantum Technologies AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aqarios Quantum Technologies AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:43 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
14.09.26 Logo WHS Nasdaq stürzt 500 Punkte ab – dann kommt das Long-Signal!
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’650.02 13.95 S4IBZU
Short 15’207.78 8.90 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’710.86 15.09.2026 10:42:24
Long 13’205.07 19.28 SPBS5U
Long 12’923.31 13.88 SRDBIU
Long 12’345.88 8.84 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf rotem Terrain
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.