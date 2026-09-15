EQS-News: Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios veröffentlicht Software für Quantenoptimierung im IBM Qiskit Functions Catalog

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Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios veröffentlicht Software für Quantenoptimierung im IBM Qiskit Functions Catalog



15.09.2026 / 09:21 CET/CEST

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München, 15.09.2026



Die Aqarios GmbH, operative Tochtergesellschaft der Aqarios Quantum Technologies AG, gehört seit 2024 dem IBM Quantum Network an. IBM hat sich in der Quantentechnologie früh strategisch positioniert und zählt heute zu den führenden Anbietern von Quantencomputern. Neue Ergebnisse der Aqarios-Algorithmen auf IBMs Quantenhardware bilden nun die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit beider Unternehmen: Ab sofort ist eine neue Quantenoptimierungssoftware von Aqarios unter dem Namen „Constrained Quantum Optimizer" im IBM Qiskit Functions Catalog verfügbar. Über den Katalog stellen IBM und ausgewählte Partner Anwendungen bereit, die sich über das Quantencomputing-Framework Qiskit direkt auf der Quantenhardware ausführen lassen. Qiskit ist das weltweit meistgenutzte Open-Source-Framework für die Programmierung von Quantencomputern: Rund 70 Prozent aller Quantenentwickler setzen es als primäres Entwicklungswerkzeug ein.



Die von Aqarios entwickelte Software löst Optimierungsprobleme auf Quantencomputern. Solche Probleme sind fast immer an Bedingungen geknüpft, die zwingend eingehalten werden müssen: So dürfen zum Beispiel in der Tourenplanung Gefahrgut und Lebensmittel nicht auf dasselbe Fahrzeug, in der Schichtbelegung darf niemand zweimal zur selben Zeit eingeplant sein, und in der Produktionssteuerung dürfen zwei Aufträge, die dieselbe Maschine brauchen, nicht gleichzeitig laufen. Üblicherweise müssen solche Bedingungen für die Berechnung auf einem Quantencomputer erst aufwendig umformuliert werden. Der Constrained Quantum Optimizer ermöglicht es stattdessen, bestimmte Klassen solcher Bedingungen ohne Umformulierung einzubeziehen, womit zuverlässigere Lösungen erzielt werden können.



Die Lizenz wird bei der Aqarios GmbH erworben. Nach Lizenzerteilung schaltet IBM die Software für den jeweiligen Quantencomputer-Zugang frei. Sie läuft dann ohne eigene Integrationsarbeit im Rahmen des bestehenden IBM-Plans unmittelbar auf der Quantenhardware.



Für die Aqarios GmbH ist die offizielle Aufnahme ihrer Technologie im Ökosystem von IBM ein besonderer Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte.



Über Aqarios



Die Aqarios GmbH ist ein 2021 gegründetes Spin-off der LMU München und ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Optimierung komplexer Problemstellungen und macht mit seiner Plattform Luna Quantencomputing für Unternehmen aus Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung praktisch nutzbar: hardware-agnostisch, klassisch und quantenbasiert kombinierbar, und ohne erforderliche Quantenexpertise auf Kundenseite. Seit 2026 ist Aqarios über die Aqarios Quantum Technologies AG am Kapitalmarkt vertreten, deren Die Aqarios GmbH, operative Tochtergesellschaft der Aqarios Quantum Technologies AG, gehört seit 2024 dem IBM Quantum Network an. IBM hat sich in der Quantentechnologie früh strategisch positioniert und zählt heute zu den führenden Anbietern von Quantencomputern. Neue Ergebnisse der Aqarios-Algorithmen auf IBMs Quantenhardware bilden nun die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit beider Unternehmen: Ab sofort ist eine neue Quantenoptimierungssoftware von Aqarios unter dem Namen „Constrained Quantum Optimizer" im IBM Qiskit Functions Catalog verfügbar. Über den Katalog stellen IBM und ausgewählte Partner Anwendungen bereit, die sich über das Quantencomputing-Framework Qiskit direkt auf der Quantenhardware ausführen lassen. Qiskit ist das weltweit meistgenutzte Open-Source-Framework für die Programmierung von Quantencomputern: Rund 70 Prozent aller Quantenentwickler setzen es als primäres Entwicklungswerkzeug ein.Die von Aqarios entwickelte Software löst Optimierungsprobleme auf Quantencomputern. Solche Probleme sind fast immer an Bedingungen geknüpft, die zwingend eingehalten werden müssen: So dürfen zum Beispiel in der Tourenplanung Gefahrgut und Lebensmittel nicht auf dasselbe Fahrzeug, in der Schichtbelegung darf niemand zweimal zur selben Zeit eingeplant sein, und in der Produktionssteuerung dürfen zwei Aufträge, die dieselbe Maschine brauchen, nicht gleichzeitig laufen. Üblicherweise müssen solche Bedingungen für die Berechnung auf einem Quantencomputer erst aufwendig umformuliert werden. Der Constrained Quantum Optimizer ermöglicht es stattdessen, bestimmte Klassen solcher Bedingungen ohne Umformulierung einzubeziehen, womit zuverlässigere Lösungen erzielt werden können.Die Lizenz wird bei der Aqarios GmbH erworben. Nach Lizenzerteilung schaltet IBM die Software für den jeweiligen Quantencomputer-Zugang frei. Sie läuft dann ohne eigene Integrationsarbeit im Rahmen des bestehenden IBM-Plans unmittelbar auf der Quantenhardware.Für die Aqarios GmbH ist die offizielle Aufnahme ihrer Technologie im Ökosystem von IBM ein besonderer Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte.Die Aqarios GmbH ist ein 2021 gegründetes Spin-off der LMU München und ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Optimierung komplexer Problemstellungen und macht mit seiner Plattform Luna Quantencomputing für Unternehmen aus Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung praktisch nutzbar: hardware-agnostisch, klassisch und quantenbasiert kombinierbar, und ohne erforderliche Quantenexpertise auf Kundenseite. Seit 2026 ist Aqarios über die Aqarios Quantum Technologies AG am Kapitalmarkt vertreten, deren Aktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt werden.

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