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06.05.2026 07:30:14

EQS-News: ZEAL wächst trotz schwacher Jackpots und baut Produktangebot weiter aus

ZEAL Network
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EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
ZEAL wächst trotz schwacher Jackpots und baut Produktangebot weiter aus

06.05.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ZEAL wächst trotz schwacher Jackpots und baut Produktangebot weiter aus

  • Umsatz steigt um 6 Prozent auf € 54,3 Millionen
  • Aktive Kundenbasis steigt um 5 Prozent auf 1.575 Tausend
  • Bruttomarge erneut verbessert – EBITDA geprägt von Wachstumsinvestitionen
  • Soziallotterieangebote mit der Traumautoverlosung gezielt erweitert

 

 

Hamburg, 06. Mai 2026. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 unbeeindruckt von der schwachen Jackpot-Lage fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf € 54,3 Millionen (2025: € 51,1 Millionen). Das EBITDA lag mit € 15,5 Millionen rund 13 Prozent unter dem Vorjahreswert von € 17,7 Millionen, da ZEAL im ersten Quartal weiter konsequent in den Ausbau der Kundenbasis und die Erweiterung des Angebots investiert hat. Die Bruttomarge im Lotteriesegment stieg auf 17,8 Prozent (2025: 17,1 Prozent).

 

„Das erste Quartal 2026 zeigt, dass wir unsere Strategie auch in einem schwachen Jackpot-Umfeld konsequent umsetzen: Das Kerngeschäft wächst und wir haben weiter in die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells investiert“, sagt Andrea Behrendt, CFO von ZEAL. „Mit gezielten Investitionen in neue Soziallotterien wie die Traumautoverlosung schaffen wir die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum, das unabhängiger von Jackpot-Zyklen wird. Das gegenüber dem Vorjahr leicht niedrigere EBITDA ist vor allem Ausdruck dieser Massnahmen.“

 

Kundenbasis und -aktivität weiter ausgebaut

Das deutliche Umsatzwachstum von ZEAL im ersten Quartal 2026 wurde vor allem vom anhaltenden Wachstum im Lotteriegeschäft getragen. Trotz einer schwachen Jackpot-Lage konnte die durchschnittliche Zahl aktiver Lotterie-Kundinnen und -Kunden pro Monat (MAU) um 5 Prozent auf 1.575 Tausend erhöht werden (2025: 1.507 Tausend). Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Neuregistrierungen um 11 Prozent auf 274 Tausend (2025: 247 Tausend). Das Transaktionsvolumen aus Lotterien stieg um 1 Prozent auf € 268,0 Millionen (2025: € 264,7 Millionen). Die Bruttomarge aus Lotterien konnte um 0,8 Prozentpunkte auf 17,8 Prozent gesteigert werden (2025: 17,1 Prozent). In der Folge wuchsen die Umsatzerlöse aus Lotterien um 5 Prozent auf € 48,7 Millionen (2025: € 46,3 Millionen).

 

ZEAL baut Soziallotterien mit der Traumautoverlosung weiter aus

Mit der Traumautoverlosung erweitert ZEAL sein Portfolio um ein weiteres eigenes Soziallotterieangebot und setzt die Diversifizierung seines Geschäftsmodells konsequent fort. Der im ersten Quartal intensiv vorbereitete Start am 14. April 2026 ist ein weiterer Schritt, das klassische Lotterievermittlungsgeschäft gezielt um skalierbare Eigenprodukte zu ergänzen, neue Zielgruppen zu erschliessen und die Abhängigkeit von Jackpot-Zyklen weiter zu reduzieren. Nach freiheit+ und der Traumhausverlosung ist die Traumautoverlosung bereits die dritte Soziallotterie von ZEAL in Deutschland. Damit stärkt das Unternehmen seine Soziallotterien als zweite Wachstumssäule und unterstreicht zugleich seine Innovationskraft bei der Entwicklung neuer, attraktiver Verlosungsformate.

 

Umsatz aus Games-Geschäft wächst weiter

Das Games-Geschäft entwickelte sich im ersten Quartal 2026 erneut dynamisch. Durch den Ausbau des B2C-Portfolios auf mehr als 740 Titel konnte ZEAL die Zahl der monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer deutlich steigern und das Wachstum im Segment weiter beschleunigen. Die Umsatzerlöse aus Games erhöhten sich dadurch um 14 Prozent auf € 3,9 Millionen (2025: € 3,4 Millionen). Damit entwickelt sich Games zunehmend zu einem wichtigen Baustein des breiter diversifizierten Geschäftsmodells von ZEAL.

 

Investitionen in zukünftiges Wachstum

Im ersten Quartal 2026 hat ZEAL bewusst in die Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells investiert. Höhere Aufwendungen in Marketing (+13 Prozent) und Personal (+21 Prozent) spiegeln die konsequente Umsetzung der Mehrjahresstrategie wider: Neben der Stärkung des Kerngeschäfts richtet das Unternehmen seine Organisation, seine Plattform und seine Wachstumsinitiativen auf die weitere Skalierung von Soziallotterien und Games aus.

 

Über ZEAL

ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit rund 1,5 Million aktiven KundInnen und rund 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvollem Spielen und innovativer Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien oder virtuellen Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming.

 

Pressekontakt:  
ZEAL Network SE  
Kristin Splieth  
Head of Corporate Communications 
Kristin.splieth@zealnetwork.de  
Tel: +49 (0) 40 808117560

 


06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
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Fax: +49 (0)40 822239-77
E-Mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
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2321772  06.05.2026 CET/CEST

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