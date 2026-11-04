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04.11.2026 07:30:04

EQS-News: ZEAL steigert Neunmonatsumsatz um 22% und diversifiziert erfolgreich in neue Märkte

ZEAL Network
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EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
ZEAL steigert Neunmonatsumsatz um 22% und diversifiziert erfolgreich in neue Märkte

04.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ZEAL steigert Neunmonatsumsatz um 22% und diversifiziert erfolgreich in neue Märkte

  • Konzernumsatz steigt um 22% (inkl. M&A) auf € 198,8 Millionen
  • Konzern-EBITDA steigt trotz einmaliger M&A-Aufwendungen um 9% auf € 58,7 Millionen
  • Erfolgreiche Diversifizierung in neue Märkte
  • Umsatzprognose nach Konsolidierung von SevenCanyon auf € 270 bis 280 Millionen angehoben

Hamburg, 04. November 2026. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte ZEAL Network SE, Deutschlands führender Online-Anbieter von Lotterieprodukten, einen Konzernumsatz von € 198,8 Millionen. Das entspricht einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr (2025: € 162,6 Millionen). Getragen wird das Wachstum vom Kerngeschäft der Vermittlung staatlicher Lotterien und unterstützt durch starkes Umsatzwachstum bei den Soziallotterien, im Games-Bereich sowie durch die erstmalige Konsolidierung von SevenCanyon (€ 10,5 Millionen). Das EBITDA auf Konzernebene verbesserte sich trotz einmaliger Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von SevenCanyon im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich um 9% auf € 58,7 Millionen (2025: € 54,1 Millionen).

„Unsere Strategie, unser Geschäft zu diversifizieren, zahlt sich aus. Wir verbreitern unsere Umsatzbasis und erschliessen neue Wachstumschancen. Unser Lotterie-Kerngeschäft wächst weiterhin, während unsere Soziallotterien, unser Games-Geschäft und das neu erworbene internationale Geschäft von SevenCanyon einen starken Umsatzbeitrag leisten und unsere Abhängigkeit von Jackpotzyklen weiter verringern“, sagt Dr. Stefan Tweraser, CEO der ZEAL Network SE.

„Wir haben SevenCanyon erfolgreich in die ZEAL-Gruppe integriert und damit eine wichtige Grundlage für die Diversifizierung unseres Geschäfts gelegt. Trotz eines verhaltenen Eurojackpot-Umfelds haben wir in den ersten neun Monaten 2026 mehr als eine Million Neukunden gewonnen. Dank dieser starken Entwicklung konnten wir mehr als € 300 Mio. zur Finanzierung des Gemeinwohls und gemeinnütziger Zwecke in Deutschland beitragen“, sagt Andrea Behrendt, CFO von ZEAL Network SE.

Segment Lotterie bleibt wichtigster Wachstumstreiber
Mit einem Umsatzanstieg von 16% auf € 170,8 Millionen bleibt das Lotteriegeschäft der wichtigste Wachstumstreiber von ZEAL (2025: € 147,7 Millionen). Das Transaktionsvolumen aus Lotterien stieg um 10% auf € 915,1 Millionen (2025: € 834,3 Millionen). Dies ist vor allem auf den weiteren Ausbau des Kundenstamms und eine höhere Kundenaktivität zurückzuführen. Die Zahl der Lotterie-Neukunden stieg um 15% und überschritt in den ersten neun Monaten erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von einer Million (2025: 879 Tausend). Die durchschnittliche Zahl der monatlich aktiven Lotteriekunden (MAU) stieg auf 1.678 Tausend (2025: 1.572 Tausend). Die Bruttomarge im Lotteriegeschäft erhöhte sich auf 18,3% (2025: 17,5%).

Weiterer Ausbau der Soziallotterien
Mit der erfolgreichen Einführung der Traumautoverlosung baut ZEAL sein Portfolio an Soziallotterien weiter aus. Die erste Staffel der Traumautoverlosung endete im dritten Quartal 2026, die zweite Staffel ist bereits gestartet. Die Traumhausverlosung erzielte erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum. In den ersten neun Monaten 2026 wurden insgesamt vier Traumhäuser verlost, bei einem durchschnittlichen Transaktionsvolumen von € 9 Millionen.

Segment Games wächst zweistellig
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz im Games-Geschäft um 18% auf € 12,1 Millionen (2025: € 10,3 Millionen). Grund dafür war ein Anstieg der durchschnittlichen Zahl aktiver Kundinnen und Kunden auf 35 Tausend (2025: 28 Tausend), was den Ausbau und die Attraktivität des Games-Portfolios widerspiegelt. Das Transaktionsvolumen stieg um 17% auf € 160,3 Millionen (2025: € 136,9 Millionen).

Erstmalige Konsolidierung von SevenCanyon
ZEAL hat am 9. Juli 2026 den Erwerb der verbleibenden 96,5% an SevenCanyon bekannt gegeben und hält damit 100% der Anteile. Das britische Prize-Draw-Geschäft wurde im dritten Quartal erstmals konsolidiert und ist im Segment Sonstige enthalten. Dadurch stieg der Segmentumsatz um 241% auf € 15,8 Millionen (2025: € 4,6 Millionen). € 10,5 Millionen des Umsatzes entfallen auf das erworbene Unternehmen. SevenCanyon trug € 1,4 Millionen zum EBITDA von € 2,6 Millionen bei, was einem Anstieg von 59% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach Konsolidierung von SevenCanyon angehoben
Nach der erstmaligen Konsolidierung von SevenCanyon und der Finalisierung des Umsatzausweises nach IFRS konkretisiert ZEAL seine bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 9. Juli 2026 kommunizierte Erwartung, dass SevenCanyon einen wesentlichen Beitrag zum Konzernumsatz leisten wird. ZEAL hat daher die Prognose für den Konzernumsatz 2026 von € 250 bis 260 Millionen auf € 270 bis 280 Millionen angehoben.

Die Prognose für das Konzern-EBITDA 2026 bleibt mit € 70 bis 75 Millionen unverändert. Sie setzt ein normales Jackpot-Umfeld in Deutschland voraus und berücksichtigt erwartete einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit dem Erwerb von SevenCanyon.

 

Über ZEAL
ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit mehr als 1,6 Millionen aktiven KundInnen und mehr als 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvolles Spielen und innovative Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien und virtuelle Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming.
 

Pressekontakt:  
ZEAL Network SE  
Kristin Splieth  
Leiterin Unternehmenskommunikation 
Kristin.splieth@zealnetwork.de  
Tel.: +49 (0) 40 808117560

 

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Strassenbahnring 11
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Deutschland
Telefon: +49 (0)40 8090360-42
Fax: +49 (0)40 822239-77
E-Mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
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2427752  04.11.2026 CET/CEST

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