EQS-News: Zalando SE: Hauptversammlung 2023

Zalando SE Hauptversammlung 2023 Kelly Bennett gewählt als Vorsitzender des Aufsichtsrates

Neben Kelly Bennett wurden Jennifer Hyman, Niklas Östberg, Anders Holch Povlsen und Mariella Röhm-Kottmann wiedergewählt als Anteilseignervertreter*innen

Susanne Schröter-Crossan als neues unabhängiges Mitglied gewählt Berlin, 24. Mai 2023 // Die Hauptversammlung der Zalando SE hat heute die Anteilseignervertreter*innen des Aufsichtsrates gewählt. Kelly Bennett, Jennifer Hyman, Niklas Östberg, Anders Holch Povlsen und Mariella Röhm-Kottmann wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Susanne Schröter-Crossan wurde auf Empfehlung des Nominierungsausschusses als Anteilseignervertreterin neu in den Aufsichtsrat gewählt. Cristina Stenbeck, von 2014 bis 2016 und seit 2019 Vorsitzende des Gremiums, stellte sich nicht zur Wiederwahl. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Kelly Bennett zum Vorsitzenden gewählt. Die Amtszeit aller Anteilseignervertreter*innen endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Die Hauptversammlung stimmte allen weiteren zur Abstimmung vorgelegten Anträgen, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, mit den notwendigen Mehrheiten zu. Insgesamt waren 81,57 % des Grundkapitals repräsentiert. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind zu finden auf https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlung/hauptversammlung-2023.

