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YOC AG erzielt Fortschritte bei der Ertragskraft im dritten Quartal 2026



17.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Berlin, 17. November 2026 – Der YOC-Konzern (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 25,8 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahresniveau (9M/2025: 26,6 Mio. EUR).



Im dritten Quartal 2026 blieben die Umsatzerlöse allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig wuchs der Umsatzanteil von Videowerbeformaten im Jahresverlauf kontinuierlich. Massgeblich dazu trug das steigende Geschäftsvolumen des neuen Werbekanals Connected TV (CTV) bei, über den das Unternehmen seit Ende 2025 High-Impact-Werbeformate „on all screens“ anbietet.



Die Rohertragsquote verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 42,7% auf 43,2%. Im dritten Quartal 2026 erreichte sie mit 43,6% den höchsten Wert der vergangenen vier Quartale. Diese Entwicklung bestätigt die Wirksamkeit der Massnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz, Einkaufsoptimierung und Verbesserung der Plattformökonomie von VIS.X®.



Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA*) stieg um 27% auf 1,5 Mio. EUR (9M/2025: 1,2 Mio. EUR). Gleichzeitig verbesserte sich das Konzernperiodenergebnis von -0,9 Mio. EUR auf -0,5 Mio. EUR. Die Ergebnisentwicklung profitierte von der ergebniswirksamen Erfassung einer Forschungszulage in Höhe von 0,8 Mio. EUR.



Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologieplattform VIS.X®, datengetriebene Werbelösungen und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz stärken die Wettbewerbsposition des Unternehmens im europäischen Markt für Programmatic Advertising. Zugleich sollen Automatisierung und optimierte Prozesse die Produktivität steigern und die jährliche Fixkostenbasis ab dem Geschäftsjahr 2027 um bis zu 1,0 Mio. EUR reduzieren.



Für das Geschäftsjahr 2027 liegt der Fokus darauf, die geschaffenen technologischen und organisatorischen Voraussetzungen in profitables Wachstum umzusetzen. Durch neue Werbeprodukte, die Weiterentwicklung der Plattform und eine Verbesserung der Rohertragsquote auf 45% bis 46% soll gemeinsam mit der geplanten Fixkostenreduktion die Ertragskraft des Unternehmens spürbar gesteigert werden.



„Wir haben wichtige Voraussetzungen geschaffen, um unsere Profitabilität nachhaltig zu verbessern. Das wachsende Geschäft mit Videowerbeformaten, insbesondere im CTV-Bereich , sowie die positive Entwicklung der Rohertragsquote dokumentieren die erzielten Fortschritte. Im Geschäftsjahr 2027 werden wir uns darauf konzentrieren, diese Entwicklungen durch weiteres Wachstum und eine konsequente Optimierung unserer Kostenstruktur fortzuführen.“ sagt Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG.



Der vollständige Bericht für das dritte Quartal 2026 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung: https://yoc.com/de/finanzberichte.



*EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2025 auf der Seite 55.

ÜBER YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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