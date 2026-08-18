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18.08.2026 08:00:04

EQS-News: YOC AG behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld und erwartet steigende Profitabilität im weiteren Jahresverlauf 2026

YOC
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EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
YOC AG behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld und erwartet steigende Profitabilität im weiteren Jahresverlauf 2026

18.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 18. August 2026 – Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) erzielte Konzernumsatzerlöse in Höhe von 17,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026 (H1/2025: 17,1 Mio. EUR).

Während das internationale Geschäft mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine erfreuliche Entwicklung verzeichnete, führten die anhaltend herausfordernden konjunkturellen Rahmenbedingungen in Deutschland zu einer stagnierenden Umsatzentwicklung im Heimatmarkt.

Die Rohertragsquote konnte im ersten Halbjahr 2026 auf 43,1% verbessert werden und lag damit rund 1,5 Prozentpunkte über dem Niveau der vorangegangenen Quartale. Parallel dazu steht die Verbesserung der Fixkostenstruktur im Fokus des Managements, die auch über das Geschäftsjahr 2026 hinaus verbessert werden soll.

Infolge dieser Entwicklung stieg das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* im ersten Halbjahr 2026 um 30% auf 0,7 Mio. EUR (H1/2025: 0,5 Mio. EUR) an. Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich auf -0,6 Mio. EUR (H1/2025: -0,7 Mio. EUR).

Die Weiterentwicklung der KI-gestützten Handelsplattform VIS.X® bleibt unverändert ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Investitionen in Automatisierung, künstliche Intelligenz und datenbasierte Optimierungsverfahren sollen die Skalierbarkeit der Plattform weiter erhöhen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen. Wesentliche Entwicklungsschwerpunkte sind die Erweiterung neuer Funktionalitäten sowie die Integration des Werbekanals Connected TV (CTV).

Die YOC AG verfolgt weiterhin das Ziel, VIS.X® als führende europäische Technologieplattform für hochwertige digitale Markenwerbung zu etablieren und ihre Position als unabhängiger Anbieter innovativer Werbetechnologie auszubauen.

„Trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds blicken wir zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte 2026. Insbesondere in Deutschland erwarten wir wieder eine positive Umsatzentwicklung. Gleichzeitig gehen wir davon aus, unsere Rohertragsquote im Jahresverlauf 2026 weiter zu verbessern und die Profitabilität zu steigern. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die konsequente Weiterentwicklung unserer Handelsplattform VIS.X®“, sagt Dirk Kraus, CEO der YOC AG.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung: https://yoc.com/de/finanzberichte.

*EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2025 auf der Seite 55.


ÜBER YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. 

 

KONTAKT 

YOC AG  
Investor Relations  
Greifswalder Str. 212  
10405 Berlin  
ir@yoc.com 
www.yoc.com/de


18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322
Fax: +49 (0)30-72 61 62 222
E-Mail: ir@yoc.com
Internet: www.yoc.com
ISIN: DE0005932735
WKN: 593273
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200YTK6VMV8JTZV90
EQS News ID: 2384072

 
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2384072  18.08.2026 CET/CEST

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