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06.08.2026 09:00:04

EQS-News: Wolftank Group erzielt Vergleich in italienischem Rechtsstreit

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EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Rechtssache
Wolftank Group erzielt Vergleich in italienischem Rechtsstreit

06.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wolftank Group erzielt Vergleich in italienischem Rechtsstreit

Die italienische Tochtergesellschaft der Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), Wolftank DGM Srl, hat eine aussergerichtliche Einigung zu einem Vorfall aus dem Jahr 2020 erzielt. Der Vergleich betrifft das Urteil des Tribunale di Bologna in erster Instanz vom August 2025, das sich auf insgesamt rund EUR 4,5 Mio. belief. Davon entfielen rund EUR 3,4 Mio. auf den vom Kunden geltend gemachten entgangenen Gewinn und EUR 1,1 Mio. auf Kosten im Zusammenhang mit Massnahmen nach dem Vorfall, wobei Letztere vollständig durch eine Versicherung gedeckt sind.

Da Wolftank DGM mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstanden war, legte das Unternehmen Berufung bei der Corte d'Appello di Bologna ein. Gleichzeitig beschloss Wolftank DGM, die Forderung zum angeblich entgangenen Gewinn auf ausgewogener Basis zu vergleichen und damit die Unsicherheit, den Zeitaufwand und die Kosten eines fortgesetzten Rechtsstreits zu vermeiden. Der Vergleich beendet die Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Die Bedingungen unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung und stellen kein Schuldeingeständnis hinsichtlich der im Verfahren strittigen Sachverhalte dar.

Der von Wolftank DGM zu zahlende Betrag war bereits zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 zurückgestellt und ist damit vollständig abgedeckt. Die Einigung hat keine weiteren negativen Auswirkungen auf das Ergebnis, die vereinbarten Zahlungen sind in der Liquiditätsplanung der Wolftank Group vollständig berücksichtigt. „Wir haben diese Angelegenheit im langfristigen Interesse der Wolftank Group verhandelt und gelöst. Mit dem nun erzielten Vergleich schaffen wir Klarheit und vermeiden die Risiken und Kosten eines langjährigen Rechtsstreits. Der vereinbarte Betrag war bereits vollständig zurückgestellt, unsere Finanzplanung bleibt daher unverändert“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.

Über die Wolftank Group
Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter für Umwelttechnologien im Green Tech-Bereich. Zum Kerngeschäft zählen Due Diligences für Umweltrisiken, massgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung, Recycling und Wiederverwertung sowie emissionsarme Technologien. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:
Wolftank Group Investor Relations
Telefon: +43 512 345726
E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

Disclaimer:
Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolftank Group AG
Leopoldstrasse 2
6020 Innsbruck
Österreich
Telefon: +43 512 345726
E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com
Internet: www.wolftankgroup.com
ISIN: AT0000A25NJ6
WKN: A2PBHR
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
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EQS News ID: 2378070

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2378070  06.08.2026 CET/CEST

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