Wolftank-Adisa Aktie 45981110 / AT0000A25NJ6
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06.08.2026 09:00:04
EQS-News: Wolftank Group erzielt Vergleich in italienischem Rechtsstreit
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EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Rechtssache
Wolftank Group erzielt Vergleich in italienischem Rechtsstreit
Die italienische Tochtergesellschaft der Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), Wolftank DGM Srl, hat eine aussergerichtliche Einigung zu einem Vorfall aus dem Jahr 2020 erzielt. Der Vergleich betrifft das Urteil des Tribunale di Bologna in erster Instanz vom August 2025, das sich auf insgesamt rund EUR 4,5 Mio. belief. Davon entfielen rund EUR 3,4 Mio. auf den vom Kunden geltend gemachten entgangenen Gewinn und EUR 1,1 Mio. auf Kosten im Zusammenhang mit Massnahmen nach dem Vorfall, wobei Letztere vollständig durch eine Versicherung gedeckt sind.
Da Wolftank DGM mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstanden war, legte das Unternehmen Berufung bei der Corte d'Appello di Bologna ein. Gleichzeitig beschloss Wolftank DGM, die Forderung zum angeblich entgangenen Gewinn auf ausgewogener Basis zu vergleichen und damit die Unsicherheit, den Zeitaufwand und die Kosten eines fortgesetzten Rechtsstreits zu vermeiden. Der Vergleich beendet die Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Die Bedingungen unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung und stellen kein Schuldeingeständnis hinsichtlich der im Verfahren strittigen Sachverhalte dar.
Der von Wolftank DGM zu zahlende Betrag war bereits zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 zurückgestellt und ist damit vollständig abgedeckt. Die Einigung hat keine weiteren negativen Auswirkungen auf das Ergebnis, die vereinbarten Zahlungen sind in der Liquiditätsplanung der Wolftank Group vollständig berücksichtigt. „Wir haben diese Angelegenheit im langfristigen Interesse der Wolftank Group verhandelt und gelöst. Mit dem nun erzielten Vergleich schaffen wir Klarheit und vermeiden die Risiken und Kosten eines langjährigen Rechtsstreits. Der vereinbarte Betrag war bereits vollständig zurückgestellt, unsere Finanzplanung bleibt daher unverändert“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.
Über die Wolftank Group
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06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolftank Group AG
|Leopoldstrasse 2
|6020 Innsbruck
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|E-Mail:
|investor-relations@wolftankgroup.com
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|www.wolftankgroup.com
|ISIN:
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|Börsen:
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