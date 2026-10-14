EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026

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Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026
14.10.2026 / 15:32 CET/CEST
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Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026
Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) beträgt zum 30. September 2026 (ungeprüft) 29,02 Euro (27,64 Euro am 31. Dezember 2025). Unter Berücksichtigung der im Juli 2026 ausgeschütteten Dividende von 1,50 Euro/Aktie für das Geschäftsjahr 2025 entspricht dies einer Steigerung von ca. 10,4% gegenüber dem Jahresultimo.
Die grössten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Wacker Neuson SE, Covestro AG, Aumann AG, Drägerwerk AG sowie Gurit Holding AG.
Das gesamte Andienungsvolumen reduzierte sich per Saldo zum 30. September 2026 auf 26,5 Mio. Euro (28,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2025).
Köln, 14.10.2026
Allerthal-Werke AG
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