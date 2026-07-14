Allerthal-Werke Aktie 322240 / DE0005034201
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14.07.2026 12:38:44
EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2026
|
EQS-News: Allerthal-Werke AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2026
Die grössten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Covestro AG, Aumann AG, Wacker Neuson SE, Masterflex SE und Smartbroker Holding AG.
Aufgrund des Abschlusses des Spruchverfahrens zum Squeeze out bei der Generali Deutschland Holding AG konnte im ersten Halbjahr eine Nachbesserung einschl. Zinsen in Höhe von rund 480 TEUR verbucht werden. Hierdurch ergab sich eine Reduzierung des Andienungsvolumens zum 30. Juni 2026 auf 27,0 Mio. Euro (28,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2025).
Köln, 14.07.2026
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 820 32 - 18
|E-Mail:
|silvia.schneider@allerthal.de
|Internet:
|www.allerthal.de
|ISIN:
|DE0005034201
|WKN:
|503420
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
|LEI Code:
|529900QC55HJDXKE5U90
|EQS News ID:
|2365620
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2365620 14.07.2026 CET/CEST
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Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
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