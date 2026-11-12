Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’094 -0.4%  SPI 21’248 -0.3%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’794 0.1%  Euro 0.9262 0.3%  EStoxx50 6’399 0.0%  Gold 3’894 0.4%  Bitcoin 58’082 -2.5%  Dollar 0.8378 0.3%  Öl 96.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Richemont21048333Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
Roche: EU-Zulassungsempfehlung für Gazyvaro bei Lupus - Aktie im Minus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse
Suche...

Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 07:00:03

EQS-News: wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran

Wienerberger
15.35 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran

  • Umsatz in Q3 2026 steigt um 8 % auf 1,3 Mrd. € (Q3 2025: 1,2 Mrd. €), getragen durch Preisanpassungen und Akquisitionen
  • Operatives EBITDA in Q3 von 180 Mio. € (Q3 2025: 202 Mio. €)
  • Prognose für das operative EBITDA 2026 von 640–650 Mio. € bestätigt
  • Nettoverschuldung soll bis Ende 2026 auf 2,2 Mrd. € reduziert werden (30. September 2026: 2,4 Mrd. €)
  • Strategische Überprüfung läuft: Massnahmen identifiziert, die ab 2029 zu einer wiederkehrenden jährlichen Verbesserung des operativen EBITDA um 140 Mio. € führen sollen; schrittweise Verbesserung ab 2027

Wien, 12. November 2026 wienerberger erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,3 Mrd. € (Q3 2025: 1,2 Mrd. €), was einem Anstieg von etwa 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dazu trugen gezielte Preiserhöhungen von knapp 6 % sowie Beiträge aus Akquisitionen, insbesondere Italcer, bei. Das operative EBITDA belief sich auf 180 Mio. € (Q3 2025: 202 Mio. €), bedingt durch die schwächere Nachfrage sowie höhere Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik.

Die Nachfrage im Wohnungsneubau blieb weiterhin schwach, insbesondere in Grossbritannien, den USA und Kanada. Die Geschäftsbereiche Renovierung und Infrastruktur entwickelten sich stabiler, konnten den Rückgang im Wohnungsneubau jedoch nicht vollständig ausgleichen. Die saisonale Belebung nach dem Sommer fiel schwächer aus als erwartet, während sich die Kosteninflation ab Ende August beschleunigte.

wienerberger bestätigt die am 6. Oktober 2026 kommunizierte Prognose für das operative EBITDA im Gesamtjahr 2026 von 640 bis 650 Mio. €.

Gerhard Hanke, CEO wienerberger: „Auch wenn wir die am 6. Oktober gesetzten Ziele erreicht haben, spiegeln unsere Finanzergebnisse ein Marktumfeld wider, das weiterhin stark unter Druck steht. Die schwache Nachfrage im Wohnungsneubau sowie steigende Kosten belasten weiterhin unsere Profitabilität. Unsere Geschäftsbereiche Renovierung und Infrastruktur erwiesen sich im Jahresverlauf als robust. Trotz ihrer soliden Entwicklung konnten sie die anhaltende Schwäche im Wohnungsneubau jedoch nicht vollständig kompensieren.

Mit der Übernahme der CEO-Rolle habe ich eine strategische Überprüfung eingeleitet, um unsere Ausrichtung und Prioritäten zu evaluieren und sicherzustellen, dass wienerberger langfristig erfolgreich aufgestellt ist. Die strategische Überprüfung konzentriert sich auf zwei Bereiche: Massnahmen zur Verbesserung der operativen Performance sowie eine Überprüfung unseres Portfolios. Hier haben wir gute Fortschritte erzielt. Die Massnahmen zur Performanceverbesserung wurden bereits weitgehend identifiziert, und auch die Überprüfung unseres Portfolios schreitet gut voran.

Unser Fokus liegt klar auf der Reduzierung der Verschuldung, der Stärkung der Bilanz sowie der Steigerung von Profitabilität und Cash-Generierung, um unsere finanzielle Resilienz und strategische Flexibilität zu stärken.“

Strategische Überprüfung

Die strategische Überprüfung fokussiert sich insbesondere auf die beiden Bereiche Performanceverbesserung und eine strukturierte Analyse des Unternehmensportfolios. Die Massnahmen zur Performanceverbesserung wurden bereits weitgehend identifiziert. Bis Ende 2028 werden fortlaufend wiederkehrende Einsparungen erzielt, die ab dem Jahr 2029 zu einer jährlichen Verbesserung des operativen EBITDA von 140 Mio. € führen sollen. Diese Einsparungen wurden konzernweit identifiziert. Dazu zählen Initiativen zur Optimierung und Bündelung des Einkaufs über sämtliche Beschaffungshebel hinweg sowie Effizienz- und Kostenverbesserungen im operativen Geschäft und bei den Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten (SG&A). Die Umsetzung dieser Massnahmen beginnt umgehend. Sämtliche bereits im Rahmen des Programms „Fit for Growth“ eingeleiteten Massnahmen werden wie geplant fortgeführt. Die im Rahmen der strategischen Überprüfung identifizierten Massnahmen zur Performanceverbesserung sollen darüber hinaus einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag leisten.

Der Abbau der Verschuldung hat für wienerberger eine hohe Priorität. Während die Überprüfung des Portfolios und der Kapitalallokation läuft, hat das Unternehmen seine M&A-Aktivitäten ausgesetzt, begrenzt die Investitionsausgaben und überprüft seine Dividendenpolitik. Die Überprüfung baut auf der bestehenden strategischen Ausrichtung auf Renovierung und Infrastruktur auf und umfasst auch gezielte Veräusserungen, sofern diese Komplexität reduzieren und Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Nächste Schritte

Das Unternehmen wird am 4. März 2027 gemeinsam mit dem Ausblick für 2027 weitere Details zur strategischen Überprüfung bekanntgeben. Dies erfolgt nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 am 17. Februar 2027.

Weiterführende Informationen stehen auf unserer Website zur Verfügung.
 

Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
 
Claus Ehrenbeck, SVP Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 60192 10221 | claus.ehrenbeck@wienerberger.com                                                                                           
                                                                                  
wienerberger
wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, langlebigen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit leistet wienerberger mit seinen Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zu energieeffizientem, klimaresilientem und leistbarem Wohnen. wienerberger ist der grösste Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: investor@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31
EQS News ID: 2433272

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433272  12.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wienerberger AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
10:30 Logo WHS HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’749.40 19.18 S1BOGU
Short 16’042.49 13.90 SDBNJU
Short 16’669.66 8.81 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’094.15 13.11.2026 12:46:26
Long 14’477.97 19.93 S4ZEBU
Long 14’152.46 13.96 SAB9DU
Long 13’530.16 8.91 SNB4VU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
Microsoft-Aktie leichter: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/46: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/46. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.