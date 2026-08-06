EQS-News: Westwing erzielt im zweiten Quartal in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld ein starkes GMV Wachstum von 15%

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Westwing erzielt im zweiten Quartal in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld ein starkes GMV Wachstum von 15%



06.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Westwing erzielt im zweiten Quartal in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld ein starkes GMV Wachstum von 15% Im Q2 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) auf EUR 127 Mio. (+15% ggü. dem Vorjahr), der Umsatz auf EUR 113 Mio. (+14% ggü. dem Vorjahr). Treiber waren die anhaltende Dynamik der Länderexpansion sowie sehr erfolgreiche wiederkehrende Sales-Events.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 5,4 Mio. (EUR -0,8 Mio. ggü. Vorjahr) bei einer Marge von 4,8%. Treiber waren vor allem der erwartete makroökonomisch bedingte Druck auf die Deckungsbeitragsmarge sowie negative Einmaleffekte durch die Umstellung auf neue Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssysteme.

Der Free Cashflow lag im Q2 bei EUR -9,4 Mio., nach einem Mittelabfluss von EUR 9,5 Mio. für die Abwicklung von vor allem älteren Aktienoptionsprogrammen. Die Netto-Cash-Position blieb Ende Juni 2026 mit EUR 68 Mio. stark (EUR +18 Mio. ggü. Vorjahr), trotz Abwicklung von Aktienoptionen und Aktienrückkäufen.

Das Nettoumlaufvermögen war mit EUR -5,5 Mio. erneut negativ und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um EUR 11 Mio.

Westwing machte weitere Fortschritte bei seinem dreistufigen Plan zur Wertsteigerung, indem das Unternehmen in drei weitere Länder expandierte, neue Stores in Frankfurt und München eröffnete und die Umstellung auf SaaS-basierte Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssysteme abschloss.

Westwing bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr und rechnet derzeit damit, einen Umsatz in der oberen Hälfte der Prognose zu erzielen. München, 6. August 2026 // Die Westwing Group SE („Westwing“ oder „das Unternehmen“), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt. Im zweiten Quartal 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Jahresvergleich um 15% auf EUR 127 Mio., mit deutlichem Wachstum in beiden Segmenten. Das GMV im DACH-Segment wuchs im Jahresvergleich um 9%, während das internationale Segment ein Wachstum von 22% erzielte. Die Westwing Collection setzte ihre positive Entwicklung fort und verzeichnete einen Anstieg des GMV um 11% im Jahresvergleich. Die erfolgreiche Aufnahme von neuen Designermarken in den vergangenen Quartalen trug ebenfalls zum Wachstum bei und führte zu einem Anstieg des GMV mit Drittmarken um 23%. Wie bereits im Vorquartal wurde die Umsatzentwicklung von der Expansion in neue Länder und von stärkeren wiederkehrenden Sales-Events geprägt. Der Umsatz erreichte EUR 113 Mio., was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach. Der Umsatz im DACH-Segment wuchs im Jahresvergleich um 10%, während das internationale Segment ein Wachstum von 19% erzielte. Die Zahl der aktiven Kunden stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13% und verzeichnete damit das zweite Quartal in Folge ein Wachstum. Das bereinigte EBITDA belief sich im zweiten Quartal 2026 auf EUR 5,4 Mio. (Q2 2025: EUR 6,2 Mio.), was einer Marge von 4,8% entspricht. Das bereinigte EBITDA wurde durch Druck auf die Deckungsbeitragsmarge sowie negative Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Einführung von Software-as-a-Service basierten Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssystemen beeinflusst. Ersteres beinhaltet erwartungsgemäss makroökonomisch bedingte Effekte, vor allem steigende Transportkosten infolge höherer Kraftstoffpreise und eine Veränderung der Nachfragestruktur. Der Free Cashflow belief sich auf EUR -9,4 Mio. (Q2 2025: EUR -4,5 Mio.) und umfasste einen Mittelabfluss in Höhe von EUR 9,5 Mio. für die Abwicklung von Aktienoptionsprogrammen. Das hohe Ausübungsvolumen war in erster Linie die Folge des Kursanstiegs im ersten Quartal des Jahres sowie durch von Westwing erzwungene Ausübungen. Zwei Drittel des Mittelabflusses standen im Zusammenhang mit alten Aktienoptionsprogrammen, die vor 2020 initiiert wurden. Das Nettoumlaufvermögen blieb mit EUR -5,5 Mio. negativ, was eine Verbesserung um EUR 11 Mio. gegenüber dem Ende des zweiten Quartals 2025 darstellt. Haupttreiber waren die positive Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr sowie ein effizienteres Bestandsmanagement. Die Netto-Cash-Position von Westwing belief sich zum Quartalsende auf EUR 68 Mio. Dies sind EUR 18 Mio. mehr als zum Ende des zweiten Quartals 2025 und EUR 16 Mio. weniger als zum Ende des ersten Quartals 2026. Der Rückgang gegenüber dem Vorquartal war hauptsächlich auf die oben genannte Abwicklung von Aktienoptionsprogrammen sowie Aktienrückkäufe in Höhe von EUR 3,5 Mio. zurückzuführen. Westwing hat erneut Fortschritte bei seinem dreistufigen Plan zur Wertsteigerung erzielt, um das volle Wertpotenzial des Unternehmens zu realisieren: Das Geschäft in Grossbritannien zeigt seit dem Start im Februar 2026 eine starke Entwicklung und hat sich bereits als Westwings grösster Markt unter allen seit 2024 erschlossenen Ländern etabliert.

Westwing hat seine Website in drei weiteren Ländern gestartet. Seit Ende Juli können Designliebhaber nun auch in Estland, Lettland und Litauen bei Westwing einkaufen. Damit ist Westwing inzwischen in insgesamt 26 Ländern vertreten.

Das Unternehmen hat das stationäre Marken- und Produkterlebnis für Westwing-Kunden durch die Eröffnung eines neuen Stores in Frankfurt und den Umzug des Münchner Stores an seinen endgültigen Standort weiter verbessert.

Darüber hinaus hat Westwing seine operativen Fähigkeiten durch die Umstellung von einem veralteten Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssystem auf Software-as-a-Service-Lösungen weiter gestärkt, was einen schnelleren Versand, flexible Lieferoptionen und eine höhere Logistikeffizienz ermöglicht.

Das im Februar 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm wurde Ende Juli mit dem Erreichen des maximalen Investitionsvolumens von EUR 8 Mio. und dem Rückkauf von 512.118 Aktien erfolgreich beendet. Statement des CEO Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: „Wir sind mit unserem starken Umsatzwachstum in einem weiterhin herausfordernden Umfeld sehr zufrieden. Wie erwartet wurde unsere Profitabilität durch den Margendruck infolge der makroökonomischen Lage sowie durch einmalige Kosten im Zusammenhang mit einer umfassenden Software-Migration belastet. Trotz allem erweist sich unser Geschäft als äusserst widerstandsfähig, und wir setzen unsere Initiativen zur Wertsteigerung weiterhin konsequent und planmässig um.“ Finanzieller Ausblick 2026 Westwing bestätigt den im März 2026 veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Westwing einen Umsatz zwischen EUR 470 Mio. und EUR 495 Mio., mit einer Wachstumsrate von +5% bis +10% gegenüber dem Vorjahr. Derzeit geht das Management davon aus, einen Umsatz in der oberen Hälfte dieser Prognosespanne zu erzielen. Gleichzeitig bleibt das Management mit Blick auf das Wachstum im zweiten Halbjahr vorsichtig, da die Vergleichsbasis im Vorjahr höher ist und die makroökonomischen Unsicherheiten anhalten. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen EUR 36 Mio. und EUR 48 Mio. liegen, bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +7,7% bis +9,7%. Die Prognose berücksichtigt erwartete vorübergehende Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten, der voraussichtlich die Verbraucherstimmung in Europa belasten wird, sowie Kostendruck durch erhöhte Energie- und Kraftstoffpreise, die möglicherweise nur sukzessive zurückgehen werden. Ein Szenario mit einem anhaltenden Konflikt oder einer schweren Energiekrise , einschliesslich möglicher Energieknappheit, ist in der Prognose nicht berücksichtigt. Webcast und Telefonkonferenz Die Telefonkonferenz von Westwing für das zweite Quartal 2026 wird am 6. August 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Live-Streams wird auf der Website verfügbar sein. Weitere Informationen findest du auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com. Q2 2026 Q2 2025 Change H1 2026 H1 2025 Change Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 113 100 14% 233 207 13% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 5,4 6,2 -13% 15,0 15,3 -2,1% Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse)

4,8%

6,3%

-1,5%P

6,4%

7,4%

-1,0%P Finanzlage Free Cashflow (in EUR Mio.) -9,4 -4,5 -4,9 -11,3 -13,4 2,1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Stichtag (in EUR Mio.) 68 50 36% 68 50 36% Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in % des GMV) 63% 65% -2%P 63% 64% -1%P Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 127 110 15% 261 229 14% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 487 424 15% 1.047 929 13% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 260 260 0,0% 249 247 0,8% Aktive Kunden (in Tausend) 1.324 1.170 13% 1.324 1.170 13% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten

1,7

1,9

-9,4%

1,7

1,9

-9,6% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR)

407

416

-2,2%

406

416

-2,4% Über Westwing Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 26 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet. Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien/Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit , mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität. Kontakt

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