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01.10.2026 07:50:03

EQS-News: Weltweite Markteinführung eines Kosmetikprodukts auf Basis von AFYRENs 100 % natürlicher Propionsäure

A.F.Y.R.E.N.
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EQS-News: AFYREN SAS / Schlagwort(e): Produkteinführung
Weltweite Markteinführung eines Kosmetikprodukts auf Basis von AFYRENs 100 % natürlicher Propionsäure

01.10.2026 / 07:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Weltweite Markteinführung eines Kosmetikprodukts auf Basis
von AFYRENs 100 % natürlicher Propionsäure

  • Neues Kosmetikprodukt mit einem Inhaltsstoff von AFYREN ist ab sofort für Hautpflegeexperten und Endverbraucher erhältlich
  • AFYREN ermöglicht innovative Produktentwicklungen mit 100 % biobasierter, COSMOS-zertifizierter Propionsäure, die durch natürliche Fermentation im Werk AFYREN NEOXY hergestellt wird

Clermont-Ferrand/Lyon, 1. Oktober 2026, 07:45 am MESZ- AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, zeigt anhand einer konkreten Kundenanwendung das Potenzial seiner Inhaltsstoffe für die Kosmetikindustrie.

Nur wenige Monate nach Beginn der Partnerschaft mit dem südafrikanischen Unternehmen Esse Skincare,1 einem führenden Unternehmen im Bereich der Mikrobiom-Hautpflege, ermöglicht AFYREN die Markteinführung von Esse Barrier Rescue,2 dem weltweit ersten Hautpflegeprodukt, das mit natürlicher3 Propionsäure formuliert wurde. Die intensiv pflegende Feuchtigkeitscreme4 kombiniert Propionsäure und Ceramide, um extrem trockene und zu Irritationen neigende Haut zu beruhigen und stärkt gleichzeitig das natürliche Gleichgewicht der Haut.

Das Produkt ist ab sofort weltweit für Hautpflegeexperten und Endverbraucher erhältlich. Propionsäure ist eine natürlich vorkommende kurzkettige Fettsäure, die eine wichtige Rolle für ein ausgewogenes Hautmikrobiom spielt. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie dazu beitragen kann, Entzündungsprozesse zu regulieren, die Widerstandsfähigkeit der Hautbarriere zu stärken und das mikrobielle Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – wichtige Voraussetzungen für eine gut mit Feuchtigkeit versorgte und widerstandsfähige Haut.

Bislang war Propionsäure im industriellen Massstab überwiegend aus petrochemischen Quellen verfügbar. Durch diese Partnerschaft erhält Esse Zugang zur nachhaltig produzierten, COSMOS-zertifizierten und biobasierten Propionsäure von AFYREN, die im Werk AFYREN NEOXY hergestellt wird, der Vorzeige-Bioraffinerie des Unternehmens. Auf Basis des firmeneigenen, zirkulären und CO2-armen Fermentationsverfahrens von AFYREN ist die Anlage die erste weltweit, in der ein Portfolio organischer Säuren im industriellen Massstab hergestellt werden kann.

Die Partnerschaft ermöglicht erstmals in der Hautpflegeindustrie die Verwendung eines natürlichen mikrobiellen Metaboliten in seiner reinen, biobasierten Form und ebnet damit den Weg für innovative kosmetische Lösungen.

Joachim Merziger, COO von AFYREN, erklärte: „Diese Partnerschaft zeigt, wie die Biotechnologie neue Möglichkeiten für wirksame und zugleich nachhaltige Kosmetiklösungen eröffnet und dabei konkrete Vorteile für Mensch und Umwelt schaffen kann. Wir sind sehr stolz darauf, dass die ersten Produkte nun für Verbraucher erhältlich sind.“

Gemeinsam gestalten Esse und AFYREN eine neue Generation von Hautpflegeprodukten, die Biotechnologie, Nachhaltigkeit und wissenschaftlich fundierte Hautpflege miteinander verbindet.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien und Amerika.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte

AFYREN
 
Director for ESG, Communications and Public Affairs
Caroline Petigny
caroline.petigny@afyren.com
 
Investor Relations
Mark Reinhard
invest@afyren.com
 
 		 NewCap
 
Investor Relations 
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Tel: +33 1 44 71 94 94
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Media Relations 
Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat
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 		 MC Services AG (international)
 
Investor Relations 
Bettina Ellinghorst
 
Media Relations 
Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler

Tel: +49 89 210 228 0
afyren@mc-services.eu

 

[1] Pressemitteilung vom 9. Dezember 2025 (Englisch): AFYREN und ESSE Skincare initiieren eine Partnerschaft, um 100% natürliche Kosmetiklösungen für eine noch wirksamere Hautpflege anzubieten

[2] www.esseskincare.com/product/esse-barrier-rescue/

[3] Natural-origin claim based on ISO 16128 standard

[4] www.esseskincare.com/propionic-acid-the-skins-personal-gardener/


01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2408222  01.10.2026 CET/CEST

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