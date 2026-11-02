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02.11.2026 16:00:03

EQS-News: WeGrow AG: Grossaktionärin und Unternehmensgründer stärken gemeinsam die Kapitalbasis für die nächste Wachstumsphase

WeGrow
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EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahme/Kapitalmassnahme
WeGrow AG: Grossaktionärin und Unternehmensgründer stärken gemeinsam die Kapitalbasis für die nächste Wachstumsphase

02.11.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

WeGrow AG: Grossaktionärin und Unternehmensgründer stärken gemeinsam die Kapitalbasis für die nächste Wachstumsphase

Corporate News

Tönisvorst, 2. November 2026 – Im Anschluss an die beschlossene Barkapitalerhöhung vom 23. Oktober 2026 setzen Grossaktionärin und Unternehmensgründer eine gemeinsame Gesamtfinanzierung in der WeGrow Gruppe um.

Die Gesamtfinanzierung umfasst eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 4,29 Mio. Euro sowie weitere langfristige Finanzierungsmassnahmen innerhalb der Unternehmensgruppe. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von der bestehenden Grossaktionärin zu einem Ausgabepreis von 3,90 Euro je Aktie gezeichnet.

Ziel der Gesamtfinanzierung ist es, die Kapitalstruktur der Unternehmensgruppe nachhaltig zu stärken, bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen und die laufenden Zinsaufwendungen zu reduzieren. Damit sollen die finanziellen Grundlagen für die weitere Unternehmensentwicklung und langfristig profitables Wachstum gestärkt werden.

Langjährige Finanzierungspartnerin erhöht Beteiligung von 11,2 % auf 20,81 %

Die institutionelle Grossaktionärin begleitet die WeGrow Unternehmensgruppe bereits seit 2021 über verschiedene Finanzierungsphasen hinweg sowohl mit Eigen- als auch mit Fremdkapital und hat wesentliche Schritte der Unternehmensentwicklung finanziell unterstützt.

Durch ihre Teilnahme an der aktuellen Barkapitalerhöhung und den zusätzlichen Erwerb von insgesamt 500.000 Bestandsaktien der Gründer erhöht sie ihre Beteiligung an der WeGrow AG von bislang rund 11,2 % auf insgesamt 20,81 %.

Die Gründer begrüssen den Ausbau dieser langfristigen Partnerschaft ausdrücklich. Durch die Übertragung von Aktien aus ihrem bisherigen Bestand ermöglichen sie der institutionellen Grossaktionärin eine weitere Beteiligungserhöhung, ohne dass hierfür über die bereits angekündigte Kapitalerhöhung hinaus neue Aktien ausgegeben werden müssen.

Im Zuge der Gesamttransaktion verändert sich zugleich die Aktionärsstruktur der WeGrow AG. Die gemeinsame Beteiligung der beiden Unternehmensgründer verändert sich von bislang 74,62 % auf künftig 66,02 %. Der Streubesitz verändert sich im selben Zeitraum von 14,17 % auf 13,17 %.

Persönliches Gründer-Commitment zur langfristigen Unternehmensentwicklung

Im Mittelpunkt der Gesamttransaktion steht die nachhaltige Stärkung der WeGrow-Unternehmensgruppe. Hierzu leisten auch die Gründer einen zusätzlichen persönlichen Beitrag, indem sie einen wesentlichen Teil ihrer Veräusserungserlöse in Form langfristiger Darlehen zur Verfügung stellen.

Das gemeinsame Engagement der langjährigen Grossaktionärin und der Unternehmensgründer unterstreicht das Vertrauen in die Zukunftsperspektiven von WeGrow und schafft eine stabile Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung und nachhaltiges Wachstum.

 

 

 

Über die WeGrow AG

Die WeGrow AG ist ein international tätiges Technologie-, Produktions- und Plattformunternehmen für nachhaltige Holzressourcen ausserhalb natürlicher Wälder. Grundlage des Geschäftsmodells sind eigene, patentierte Kiribaum-Hybridsorten, biotechnologische Vermehrungsverfahren sowie industriell skalierbare Anbau- und Verarbeitungssysteme.

Mit den Geschäftsbereichen PLANTS, TIMBER und der WEGROW PLATFORM deckt die Unternehmensgruppe die gesamte Wertschöpfungskette von der Pflanzenzüchtung und -produktion über die nachhaltige Holzbewirtschaftung bis zur industriellen Holzverarbeitung ab. Die WEGROW PLATFORM bündelt die technologischen und operativen Kompetenzen und ermöglicht deren internationale Skalierung über Lizenz-, Projekt- und Dienstleistungsmodelle.

Mit Kunden in mehr als 50 Ländern, über 16 Jahren Entwicklungs- und Projekterfahrung sowie einer umfangreichen internationalen Projektbasis verfügt WeGrow über eine etablierte Grundlage für weiteres Wachstum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Deutschland
info@wegrow-ag.de
www.wegrow.de


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Deutschland
Telefon: 02156/48498-10
E-Mail: info@wegrow-ag.de
Internet: www.wegrow.de
ISIN: DE000A2LQUV1, DE000A383RQ0,
WKN: A2LQUV , A383RQ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
LEI Code: 529900L0ETIP76Q5L056
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2426584  02.11.2026 CET/CEST

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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