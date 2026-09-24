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24.09.2026 11:37:03

EQS-News: Wechsel im Vorstand der United Internet AG

United Internet
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EQS-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Personalie
Wechsel im Vorstand der United Internet AG

24.09.2026 / 11:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wechsel im Vorstand der United Internet AG 

  • Finanzvorstand Carsten Theurer verlässt United Internet zum 31. Dezember 2026
  • André Driesen wird ab 1. November 2026 neuer Finanzvorstand

Montabaur, den 24. September 2026. Carsten Theurer, Finanzvorstand der United Internet AG, wird auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit bei der United Internet AG mit dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2026 beenden. Der Aufsichtsrat der United Internet AG und der Vorstandsvorsitzende Ralph Dommermuth bedauern diese Entscheidung.

Philipp von Bismarck: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Herrn Theurer herzlich für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Mit grossem persönlichem Einsatz hat Herr Theurer die Finanzorganisation der Gruppe in seiner Zeit als Vorstand massgeblich weiterentwickelt und wichtige Impulse für Corporate Governance, Kapitalmarktkommunikation sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Shared-Service-Strukturen und -Systeme gesetzt. Meine Kollegen und Kolleginnen im Aufsichtsrat und ich wünschen Herrn Theurer für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.“

Carsten Theurer kommentiert seine Entscheidung: „Ich danke dem Aufsichtsrat und Herrn Dommermuth für das mir entgegengebrachte Vertrauen sowie die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Die aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung der United Internet Gruppe war für mich eine besondere und sehr bereichernde Aufgabe. Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für ihren grossen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit. Für die weitere Entwicklung der United Internet Gruppe sehe ich beste Voraussetzungen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen künftig in neuen unternehmerischen Kontexten einzubringen. Zugleich werde ich der Gruppe als Mitglied des Aufsichtsrats der IONOS Group SE verbunden bleiben.“

Nachfolger von Carsten Theurer als Finanzvorstand der United Internet AG wird zum 1. November 2026 André Driesen. Herr Driesen verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Unternehmenssteuerung und M&A. Als ehemaliger CFO der Drillisch AG und später auch der 1&1 Drillisch AG, hat er wesentliche strategische Transaktionen und den Zusammenschluss von Drillisch und 1&1 bis Ende 2019 begleitet. Durch seine langjährige Tätigkeit im Konzernumfeld ist er mit der United Internet Gruppe, ihren Strukturen und wesentlichen Geschäftsfeldern vertraut. In den letzten Jahren war er als selbstständiger Berater sowie in Aufsichtsfunktionen tätig.

Mit der Bestellung von André Driesen setzt United Internet die organisatorische Weiterentwicklung der Gruppe sowie die Fokussierung der Holding-Funktionen konsequent fort.

 

Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 30 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen sowie über 38 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige „Internet-Fabrik“ mit rund 10.400 Mitarbeitenden. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, IONOS, STRATO, GMX und WEB.DE steht United Internet für herausragende Operational Excellence.

 

Ansprechpartner

United Internet AG
Lisa Pleiss
Phone +49 2602 96-1616
presse@united-internet.de


24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Internet AG
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100
Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013
E-Mail: info@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3VEKWPJHTD4NKMBVG947
EQS News ID: 2404790

 
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2404790  24.09.2026 CET/CEST

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