EQS-News: Wechsel im Vorstand der RENK Group AG

Wechsel im Vorstand der RENK Group AG



12.08.2024 / 20:10 CET/CEST

Wechsel im Vorstand der RENK Group AG Christian Schulz, CFO der RENK Group AG, legt sein Amt mit Wirkung zum 30. September 2024 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nieder

Anja Mänz-Siebje, Leiterin Corporate Finance und CFO der RENK GmbH, wird per 1. Oktober 2024 zur Vorständin für Finanzen und IT der RENK Group AG ernannt Augsburg, 12. August 2024 – Der Aufsichtsrat der RENK Group AG hat heute einen Wechsel im Vorstand der RENK Group AG beschlossen. Christian Schulz, CFO der RENK Group AG, hat den Aufsichtsrat der RENK Group AG aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. Er wird mit Einverständnis des Aufsichtsrats das Unternehmen mit Wirkung zum 30. September 2024 verlassen. Anja Mänz-Siebje, Leiterin Corporate Finance und CFO der RENK GmbH, wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zur Vorständin für Finanzen und IT der RENK Group AG berufen. Der Aufsichtsrat bedauert den Entschluss von Christian Schulz sehr und dankt ihm für die geleistete Arbeit sowie seinen wertvollen Beitrag zum Erfolg der RENK Group AG. „Christian Schulz hat maßgeblich den Börsengang des RENK Konzerns sowie die Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung gestaltet und damit entscheidende Weichen für weiteres nachhaltiges Wachstum gestellt. Dafür gilt ihm unser größter Dank“, sagte Claus von Hermann, Aufsichtsratsvorsitzender der RENK Group AG. „Zugleich freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Anja Mänz-Siebje in ihrer künftigen Rolle. Sie übernimmt das Vorstandsressort Finanzen und IT in einer überaus erfolgreichen Unternehmensphase. Als ausgewiesene Finanzexpertin mit langjähriger Führungserfahrung bringt sie hervorragende Voraussetzungen mit, um den weiteren Wachstumskurs des RENK Konzerns voranzutreiben“, so Claus von Hermann weiter. „Ich bedaure es zutiefst, dass mein geschätzter Vorstandskollege Christian Schulz sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit haben wir gemeinsam viel erreicht. Darauf blicke ich voller Stolz und Dankbarkeit zurück und freue mich darauf, Anja Mänz-Siebje im Vorstandsteam begrüßen zu dürfen“, sagte Susanne Wiegand, CEO der RENK Group AG. „RENK ist ein großartiges Unternehmen mit außerordentlich engagierten Mitarbeitenden. Hinter mir liegt eine äußerst spannende Zeit, in der wir als Vorstandsteam RENK erfolgreich weiterentwickelt haben. Ich freue mich sehr, dass mit Anja Mänz-Siebje eine passende Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gefunden werden konnte“, so Christian Schulz, CFO der RENK Group AG.



Über RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com Haftungsausschluss Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist. Kontakt: Ingo Schachel

Head of Investor Relations



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



12.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

