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14.09.2026 20:42:23

EQS-News: WashTec beschleunigt Transformation zum Lösungs- und Serviceanbieter und verschlankt Führungsstruktur

WashTec
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EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung
WashTec beschleunigt Transformation zum Lösungs- und Serviceanbieter und verschlankt Führungsstruktur

14.09.2026 / 20:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Beschleunigung der strategischen Transformation durch fokussiertere Führungs- und Organisationsstruktur
  • Verlängerung des CEO-Vertrags von Michael Drolshagen bis April 2030 als deutliches Signal für Kontinuität und konsequente Strategieumsetzung
  • Verschlankung des Managements zur Steigerung von Effizienz, Umsetzungsgeschwindigkeit und Kundenorientierung
  • Aktualisierung der Prognose für 2026 – EBIT-Marge nunmehr zwischen 8 % und 9 % erwartet

Augsburg, 14. September 2026 – Die WashTec AG beschleunigt die Umsetzung ihrer Strategie zur Weiterentwicklung als internationaler Lösungs- und Serviceanbieter. Angesichts einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Geschäfts- und Ergebnisentwicklung setzt das Unternehmen auf eine weitere Vereinfachung seiner Führungsstruktur, kürzere Entscheidungswege und eine stärkere operative Steuerung.

Der Aufsichtsrat hat in diesem Zusammenhang den Vertrag von Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender (CEO) der WashTec AG, bis Ende April 2030 verlängert. Damit unterstreicht der Aufsichtsrat sein Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die erfolgreiche Umsetzung der begonnenen Transformation.

Gleichzeitig wird die Vorstandsstruktur verschlankt. Damit besteht der Vorstand der WashTec AG bis auf Weiteres aus zwei Mitgliedern: Michael Drolshagen als CEO und Andreas Pabst als CFO. Die bisher durch den CSO verantworteten Bereiche werden organisatorisch neu geordnet und stärker in die operative Gesamtverantwortung integriert. Ziel ist u.a. eine effizientere Zusammenarbeit über Funktionen und Regionen hinweg, um die Geschwindigkeit der Transformation zum Solution Provider zu erhöhen.

Im Zuge der Neuausrichtung übernimmt Arthur Wessels, langjähriger Manager und ausgewiesener Branchenexperte innerhalb der WashTec-Gruppe, die globale Verantwortung für Sales und Marketing. Dies wird die internationale Marktbearbeitung weiter stärken und die konsequente Ausrichtung auf kundenorientierte Lösungen und Serviceangebote vorantreiben.

Ferner wurde die Führungsstruktur im mittleren Management der WashTec Gruppe angepasst und verschlankt.

Die dargestellten Änderungen haben auch Einfluss auf die Erwartung der Geschäfts- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026. Insgesamt geht WashTec davon aus, dass die erwartete Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht wird. Hierzu werden vor allem die Business Lines Equipment und Service beitragen, während die Business Line Consumables noch nicht die Erwartungen erfüllen kann. Die angestossenen Effizienzprogramme werden weiter konsequent verfolgt. Die vor allem im ersten Halbjahr aufgetretenen Verzögerungen, insbesondere bei der Produktionsverlagerung und der Optimierung der Installationskosten können im Geschäftsjahr nicht mehr aufgeholt werden, werden aber ab dem Folgejahr wie geplant positiv zur Ergebnisentwicklung beitragen. Auch die oben dargestellten organisatorischen Veränderungen werden das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres im einstelligen Millionenbereich belasten. Vor diesem Hintergrund hat die WashTec heute ihre Ergebnisprognose für 2026 angepasst. Die Gesellschaft erwartet nunmehr eine rückläufige EBIT-Marge zwischen 8 % und 9 % (bisher: im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionale EBIT-Steigerung) und damit auch einem unter dem Vorjahr liegenden ROCE (bisher: Steigerung des ROCE um 0,5 – 2,0 Prozentpunkte).

Der Vorstand ist überzeugt, dass die nun beschlossenen organisatorischen Veränderungen die Umsetzung unserer Strategie unter Berücksichtigung einer optimalen Kapitalallokation weiter beschleunigen werden. Die Konzentration auf klare Verantwortlichkeiten, kurze Entscheidungswege und eine konsequente Ausrichtung auf unsere Kunden stärkt unsere Fähigkeit, Chancen schneller zu nutzen und Veränderungen erfolgreich umzusetzen. Wir erwarten, dass sich dieser Fokus zunehmend in nachhaltigem Wachstum und einer verbesserten Profitabilität niederschlagen wird und damit die mittel- und langfristigen Ziele erreicht werden.
Über WashTec:
Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in unseren Segmenten »Nordamerika« sowie »Europa und Sonstige« vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.
Kontakt:
WashTec AG
Argonstrasse 7
86153 Augsburg
ir@washtec.com

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstrasse 7
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0
Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135
E-Mail: washtec@washtec.de
Internet: www.washtec.de
ISIN: DE0007507501
WKN: 750750
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91
EQS News ID: 2399064

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399064  14.09.2026 CET/CEST

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