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13.08.2026 07:00:04

EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose

Wacker Neuson
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EQS-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose

13.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose
  • Vorläufige Zahlen vom 17. Juli 2026 bestätigt:
    • Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 1.256,5 Mio. Euro (+16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr)
    • EBIT erreichte 104,7 Mio. Euro in H1/2026 (+86,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr)
    • EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,3 Prozent in H1/2026 (+3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr)
    • Free Cashflow stieg auf 75,5 Mio. Euro (+11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr)
    • Net-Working-Capital-Quote mit 28,7 Prozent unter strategischem Zielwert von unter 30 Prozent (-4,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr)
  • Angehobene Jahresprognose 2026 bestätigt
     
München, 13. August 2026 – Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht und die am 17. Juli 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen bestätigt. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen die ebenfalls am 17. Juli 2026 angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das erste Halbjahr war von einer deutlichen Nachfrageerholung in Europa und Nordamerika, einer starken Entwicklung im Geschäft mit Kompaktmaschinen sowie einer unverändert hohen Kostendisziplin geprägt.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Wacker Neuson Group einen Konzernumsatz in Höhe von 1.256,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1/2025: 1.074,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich auf 104,7 Mio. Euro und lag damit 86,6 Prozent über dem Vorjahr (H1/2025: 56,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf 8,3 Prozent (H1/2025: 5,2 Prozent). Im zweiten Quartal 2026 lag die EBIT-Marge bei 9,5 Prozent und damit sowohl über dem Vorjahresquartal als auch über dem Niveau des ersten Quartals 2026. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das starke Umsatzwachstum bei nahezu unveränderten operativen Kosten.

"Das erste Halbjahr 2026 markiert für die Wacker Neuson Group eine deutliche operative Verbesserung. Unser Umsatzwachstum führte zu einer überproportionalen Steigerung der Profitabilität. Besonders erfreulich war die Entwicklung unseres Kompaktmaschinengeschäfts, die robuste Nachfrage in Europa und Nordamerika sowie das starke Wachstum im Landwirtschaftsgeschäft. Nachdem sich die Auftragsdynamik zuletzt etwas abgeschwächt hat und geopolitische Unsicherheiten bestehen bleiben, sind wir nach dem starken ersten Halbjahr vorsichtig optimistisch für die kommenden Monate. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die am 17. Juli angehobene Jahresprognose 2026“, kommentiert Dr. Karl Tragl, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson Group.
Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 im Detail
  • Europa und Nordamerika treiben das Wachstum: Die Region Europa (EMEA) entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 sehr positiv. Der Umsatz stieg um 17,7 Prozent auf 983,1 Mio. Euro (H1/2025: 835,2 Mio. Euro). Auch die Region Amerikas verzeichnete einen deutlichen Aufschwung. Der Umsatz stieg um 16,0 Prozent auf 252,7 Mio. Euro. Insbesondere die Nachfrage in den USA und Kanada entwickelte sich robust. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang um 5,5 Prozent auf 20,7 Mio. Euro.
  • Solide Entwicklung bei Kompaktmaschinen: Der Geschäftsbereich Kompaktmaschinen blieb der wichtigste Wachstumstreiber der Wacker Neuson Group. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 25,9 Prozent auf 742,5 Mio. Euro (H1/2025: 589,7 Mio. Euro). Besonders positiv entwickelten sich Teleskoplader, Radlader, Bagger und Dumper. Während der Gesamtmarkt für Landtechnik laut dem Branchenindex CEMA weiterhin verhalten ist, konnte die Wacker Neuson Group ihren Umsatz mit landwirtschaftlichen Maschinen um 50,7 Prozent auf 298,2 Mio. Euro (H1/2025: 197,9 Mio. Euro) steigern.
  • Deutliche Steigerung von Profitabilität: Das EBIT stieg im ersten Halbjahr 2026 um 86,6 Prozent auf 104,7 Mio. Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. Wesentlicher Treiber war das starke Umsatzwachstum bei gleichzeitig nahezu unveränderten operativen Kosten. Im zweiten Quartal 2026 erreichte die EBIT-Marge 9,5 Prozent und lag damit deutlich über dem Vorjahr sowie über dem ersten Quartal 2026.
  • Net Working Capital unter strategischem Zielwert: Das Net Working Capital lag zum 30. Juni 2026 bei 689,8 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 647,0 Mio. Euro). Die Net-Working-Capital-Quote konnte trotz des starken Umsatzanstiegs auf 28,7 Prozent verbessert werden und lag damit sowohl unter dem Vorjahreswert von 32,8 Prozent als auch unter dem strategischen Zielwert von unter 30 Prozent. Die Entwicklung unterstreicht die verbesserte Steuerungsfähigkeit im Working-Capital-Management der Wacker Neuson Group.
  • Positiver Free Cashflow und weiterhin starke Bilanz: Der Free Cashflow entwickelte sich positiv und lag im ersten Halbjahr 2026 bei 75,5 Mio. Euro (H1/2025: 67,7 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber war die Verbesserung des operativen Geschäfts sowie der weitere Vorratsabbau im zweiten Quartal. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 31,8 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 34,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 61,8 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau (31. Dezember 2025: 62,1 Prozent), während sich die Nettofinanzverschuldung auf 173,4 Mio. Euro belief (31. Dezember 2025: 185,4 Mio. Euro).

Angehobene Jahresprognose 2026 bestätigt
Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 hatte die Wacker Neuson Group am 17. Juli 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Der Vorstand bestätigt diese Prognose unverändert. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Wacker Neuson Group weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 2.300 Mio. Euro und 2.400 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwischen 7,0 Prozent und 8,0 Prozent. Gleichzeitig berücksichtigt die Prognose eine gegenüber dem ersten Halbjahr schwächere bis stabile Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr sowie anhaltende geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und der US-Zollpolitik. Bei der Net-Working-Capital-Quote wird weiterhin ein Wert von unter 30 Prozent angestrebt. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte werden unverändert in einer Bandbreite von 70 Mio. Euro bis 90 Mio. Euro erwartet.

Kennzahlen der Wacker Neuson Group
Kennzahlen in Mio. Euro H1/2026 H1/2025 ?
Umsatzerlöse 1.256,5 1.074,9 +17%
EBIT 104,7 56,1 +87%
EBIT-Marge (in %) 8,3 5,2 +3,1PP
Periodenergebnis 69,5 28,8 >100%
Ergebnis je Aktie in Euro 1,02 0,42 >100%
Free Cashflow 75,5 67,7 +12%


Earnings Call und Webcast
Am 13. August 2026 findet um 13:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 mit anschliessender Q&A-Session statt.

Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich.
Ein Replay wird später auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen.

Kontakt:
Wacker Neuson SE
Peer Schlinkmann
Investor Relations
Preussenstrasse 41
80809 München
Tel. +49-(0)89-35402-1823
ir@wackerneuson.com
www.wackerneusongroup.com

Der vollständige Halbjahresbericht der Wacker Neuson Group ist unter folgendem Link verfügbar: https://wackerneusongroup.com/investor-relations

Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/konzern/pressemeldungen

Über die Wacker Neuson Group:
Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preussenstr. 41
80809 München
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 1823
Fax: +49 (0)89 354 02 - 298
E-Mail: ir@wackerneuson.com
Internet: www.wackerneusongroup.com
ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900RJL86244E1I652
EQS News ID: 2381770

 
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2381770  13.08.2026 CET/CEST

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