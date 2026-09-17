Wüstenrot & Württembergische Aktie 896326 / DE0008051004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 13:03:33
EQS-News: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment
|
EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG
/ Schlagwort(e): Zulassungsantrag
Presse-Information
Kornwestheim, 17.09.2026
Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) beantragt die Einbeziehung ihrer Aktie in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Zuge von Kostenentlastungen soll die Dividende ab 2027 steigen.
Der Wechsel vom regulierten Markt in das Freiverkehrssegment Scale ermöglicht der W&W AG einen deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand. Im Vergleich zu den regulierten Marktsegmenten entfallen zahlreiche administrative Anforderungen, die hohe Aufwände und Komplexität erzeugen. Die Gesellschaft rechnet damit, dass der Wechsel voraussichtlich zum 6. Oktober 2026 wirksam wird.
An den durch den Wechsel in Scale zu erzielenden positiven Kosteneffekten sollen die Aktionärinnen und Aktionäre beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung daher bei planmässiger Unternehmensentwicklung ab 2027 (mit Wirkung für das Geschäftsjahr 2026) eine um 10 Cent erhöhte Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.
Für den Vorsorgekonzern stehen langfristige Unternehmensziele und nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die bisherige Verpflichtung zur IFRS-Rechnungslegung sowie umfangreiche Berichtspflichten bieten für die Unternehmensgruppe nur einen begrenzten Mehrwert. Zudem entspricht die Eigentümer- und Unternehmensstruktur der W&W AG stärker den Anforderungen eines auf den Heimatmarkt ausgerichteten Konzerns. Die Rechnungslegung soll dazu künftig nach HGB erfolgen.
Die Aktie der W&W AG bietet mit einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent ein attraktives Investment. Rund ein Fünftel der Aktien befindet sich im Streubesitz. Mit mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden ist die W&W-Gruppe erster Partner in allen Fragen rund um Wohnen, Absicherung, Vermögensbildung und finanzielle Vorsorge – mit exzellenter Service- und Produktqualität.
Kontakt:
Investor Relations
Telefon: 0711/662-725252
Mail: ir@ww-ag.com
17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Telefon:
|07141 16-1
|E-Mail:
|info@ww-ag.com
|Internet:
|www.ww-ag.com
|ISIN:
|DE0008051004
|WKN:
|805100
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|5299003H07ZT0Z5ZNN35
|EQS News ID:
|2401004
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2401004 17.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wüstenrot & Württembergische AG
|
13:03
|EQS-News: W&W shares move to the Scale segment (EQS Group)
|
13:03
|EQS-News: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment (EQS Group)
|
12:50
|EQS-Adhoc: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment (EQS Group)
|
12:50
|EQS-Adhoc: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W shares move to the Scale segment (EQS Group)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
14.08.26
|EQS-News: Bestform 2030 wirkt: W&W-Gruppe steigert Halbjahresergebnis (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: „Bestform 2030“ is proving effective: W&W Group improves half-year results (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)