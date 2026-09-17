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Wüstenrot & Württembergische Aktie 896326 / DE0008051004

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17.09.2026 13:03:33

EQS-News: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment

Wüstenrot & Württembergische
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EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag
W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment

17.09.2026 / 13:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Presse-Information

Kornwestheim, 17.09.2026


W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) beantragt die Einbeziehung ihrer Aktie in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Zuge von Kostenentlastungen soll die Dividende ab 2027 steigen.

Der Wechsel vom regulierten Markt in das Freiverkehrssegment Scale ermöglicht der W&W AG einen deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand. Im Vergleich zu den regulierten Marktsegmenten entfallen zahlreiche administrative Anforderungen, die hohe Aufwände und Komplexität erzeugen. Die Gesellschaft rechnet damit, dass der Wechsel voraussichtlich zum 6. Oktober 2026 wirksam wird.

An den durch den Wechsel in Scale zu erzielenden positiven Kosteneffekten sollen die Aktionärinnen und Aktionäre beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung daher bei planmässiger Unternehmensentwicklung ab 2027 (mit Wirkung für das Geschäftsjahr 2026) eine um 10 Cent erhöhte Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Für den Vorsorgekonzern stehen langfristige Unternehmensziele und nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die bisherige Verpflichtung zur IFRS-Rechnungslegung sowie umfangreiche Berichtspflichten bieten für die Unternehmensgruppe nur einen begrenzten Mehrwert. Zudem entspricht die Eigentümer- und Unternehmensstruktur der W&W AG stärker den Anforderungen eines auf den Heimatmarkt ausgerichteten Konzerns. Die Rechnungslegung soll dazu künftig nach HGB erfolgen.

Die Aktie der W&W AG bietet mit einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent ein attraktives Investment. Rund ein Fünftel der Aktien befindet sich im Streubesitz. Mit mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden ist die W&W-Gruppe erster Partner in allen Fragen rund um Wohnen, Absicherung, Vermögensbildung und finanzielle Vorsorge – mit exzellenter Service- und Produktqualität.



Kontakt:
Investor Relations
Telefon: 0711/662-725252
Mail: ir@ww-ag.com
 

17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Deutschland
Telefon: 07141 16-1
E-Mail: info@ww-ag.com
Internet: www.ww-ag.com
ISIN: DE0008051004
WKN: 805100
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 5299003H07ZT0Z5ZNN35
EQS News ID: 2401004

 
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2401004  17.09.2026 CET/CEST

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