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15.09.2026 10:00:23

EQS-News: Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI

Vossloh
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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI

15.09.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI

Übernahme von Rail Technology International erfolgt

Vossloh übernimmt die australische Rail Technology International Pty Ltd (RTI), einen Spezialisten für automatisierte Schieneninspektion. Mit der Akquisition erweitert Vossloh sein Angebot von Lösungen zur Zustandsbewertung von Schienen sowie seine Daten- und Analysekompetenz.  

RTI setzt Ultraschall und Wirbelstrommessungen zur frühzeitigen Erkennung innerer und oberflächennaher Schädigungen der Schiene ein. Speziell entwickelte Software übernimmt die Visualisierung und Auswertung der Daten. Die Systeme können auf geländegängigen Zweiwegefahrzeugen, Inspektionszügen oder Prüfwagen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine Datenerfassung während des laufenden Betriebs und schafft damit eine wesentliche Grundlage für vorausschauende Instandhaltung.

„Die intelligenten Inspektions- und Datentechnologien von RTI sind eine perfekte Ergänzung unseres digitalen Portfolios“ sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. „In Verbindung mit unserer Instandhaltungskompetenz können wir unseren Kunden damit künftig noch effizientere vorausschauende Lösungen anbieten.“

RTI mit Sitz in Melbourne, Australien, wurde 1988 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist international als Anbieter von Inspektionssystemen und Dienstleistungen für die Schieneninfrastruktur tätig.

Die Übernahme von RTI ist ein weiterer Schritt in Vosslohs Digitaloffensive. Erst im August hatte Vossloh den LiDAR-Spezialisten Cordel übernommen.

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.


15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 (0)2392 52 - 359
Fax: +49 (0)2392 52 - 219
E-Mail: investor.relations@vossloh.com
Internet: www.vossloh.com
ISIN: DE0007667107
WKN: 766710
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299003HAEOUVX3HWX43
EQS News ID: 2399178

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399178  15.09.2026 CET/CEST

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