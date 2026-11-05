EQS-News: Vorstandswechsel bei der 123fahrschule SE

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Vorstandswechsel bei der 123fahrschule SE



05.11.2026 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gründer Boris Polenske übergibt nach zehn Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit sein Vorstandsamt

Aufsichtsrat würdigt Pionierleistung bei der Digitalisierung der Fahrausbildung

Boris Polenske bleibt als Aktionär verbunden

Köln, 5. November 2026 – Die 123fahrschule SE gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft und ihr Vorstand Boris Polenske sich heute darauf verständigt haben, dass Boris Polenske mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet.. Der Aufsichtsrat hat Ralf Thomas mit Wirkung zum [...] zum Vorstand bestellt. Boris Polenske bleibt der 123fahrschule SE über die KlickVentures GmbH als Aktionär verbunden.



Boris Polenske hat die 123fahrschule im Jahr 2016 gegründet und in den vergangenen zehn Jahren zu einer der führenden Fahrschulgruppen Deutschlands aufgebaut. Von Beginn an verfolgte er das Ziel, die Führerscheinausbildung durch Digitalisierung und standardisierte Prozesse skalierbar zu machen – in einem Markt, der bis dahin stark fragmentiert und kaum digitalisiert war. Mit organischem Wachstum und gezielten Übernahmen von Fahrschulen schuf er eine überregionale Präsenz. Im Oktober 2020 brachte er das Unternehmen als 123fahrschule SE an die Börse und stärkte damit die Eigenkapitalbasis für das weitere Wachstum.



Unter seiner Führung hat die 123fahrschule frühzeitig auf eine integrierte Aufstellung gesetzt. Fahrschulbetrieb, Fahrlehrerausbildung und die Entwicklung von Fahrsimulatoren sind heute unter einem Dach vereint. Mit digitalem Theorieunterricht, dem Einsatz von Fahrsimulatoren und einer eigenen Softwareplattform hat das Unternehmen Konzepte vorangetrieben, die mit der anstehenden Fahrschulreform branchenweit an Bedeutung gewinnen. Boris Polenske hat damit das Fundament gelegt, auf dem die 123fahrschule ihre nächste Entwicklungsphase gestalten kann.



„Boris Polenske hat früher als andere erkannt, dass die Fahrausbildung digitaler, effizienter und skalierbarer werden muss, und er hat diese strategische Ausrichtung konsequent umgesetzt. Mit der 123fahrschule hat er ein Unternehmen entwickelt, das Ausbildung, Betrieb und Technologie verbindet und für die anstehende Fahrschulreform hervorragend aufgestellt ist. Für diese Leistung und seinen grossen persönlichen Einsatz danken wir ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich. Wir freuen uns, dass er der Gesellschaft als Aktionär verbunden bleibt“, sagt Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 123fahrschule SE.



„Die 123fahrschule aufzubauen und ihre Entwicklung mitzugestalten, war eine der spannendsten und bereicherndsten Aufgaben meines Berufslebens. Mein herzlicher Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern sowie unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen, ihr Engagement und ihre Unterstützung. Mit der anstehenden Fahrschulreform beginnt für die 123fahrschule ein neues, spannendes Kapitel. Dafür wünsche ich Ralf Thomas und dem gesamten Team von Herzen viel Erfolg und eine glückliche Hand bei den kommenden Herausforderungen. Als Aktionär bleibe ich der 123fahrschule verbunden und werde die weitere Entwicklung mit grossem Interesse und voller Zuversicht verfolgen“, sagt Boris Polenske, Gründer der 123fahrschule SE.

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten verfolgt die 123fahrschule eine skalierbare Wachstumsstrategie.

Zum Unternehmensverbund gehören neben der 123fahrschule SE die FahrerWerk GmbH (Fahrlehrerausbildung an drei Standorten) sowie die Foerst GmbH (Entwicklung und Vertrieb von Fahrsimulatoren für Pkw und Lkw). Alle drei Einheiten profitieren unmittelbar von der zum 1. Januar 2027 angestrebten Fahrschulreform.

Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, selbst entwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Petter

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations



Disclaimer

Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können “zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der 123fahrschule SE. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die 123fahrschule SE noch eine andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die 123fahrschule SE gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft und ihr Vorstand Boris Polenske sich heute darauf verständigt haben, dass Boris Polenske mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet.. Der Aufsichtsrat hat Ralf Thomas mit Wirkung zum [...] zum Vorstand bestellt. Boris Polenske bleibt der 123fahrschule SE über die KlickVentures GmbH als Aktionär verbunden.Boris Polenske hat die 123fahrschule im Jahr 2016 gegründet und in den vergangenen zehn Jahren zu einer der führenden Fahrschulgruppen Deutschlands aufgebaut. Von Beginn an verfolgte er das Ziel, die Führerscheinausbildung durch Digitalisierung und standardisierte Prozesse skalierbar zu machen – in einem Markt, der bis dahin stark fragmentiert und kaum digitalisiert war. Mit organischem Wachstum und gezielten Übernahmen von Fahrschulen schuf er eine überregionale Präsenz. Im Oktober 2020 brachte er das Unternehmen als 123fahrschule SE an die Börse und stärkte damit die Eigenkapitalbasis für das weitere Wachstum.Unter seiner Führung hat die 123fahrschule frühzeitig auf eine integrierte Aufstellung gesetzt. Fahrschulbetrieb, Fahrlehrerausbildung und die Entwicklung von Fahrsimulatoren sind heute unter einem Dach vereint. Mit digitalem Theorieunterricht, dem Einsatz von Fahrsimulatoren und einer eigenen Softwareplattform hat das Unternehmen Konzepte vorangetrieben, die mit der anstehenden Fahrschulreform branchenweit an Bedeutung gewinnen. Boris Polenske hat damit das Fundament gelegt, auf dem die 123fahrschule ihre nächste Entwicklungsphase gestalten kann.„Boris Polenske hat früher als andere erkannt, dass die Fahrausbildung digitaler, effizienter und skalierbarer werden muss, und er hat diese strategische Ausrichtung konsequent umgesetzt. Mit der 123fahrschule hat er ein Unternehmen entwickelt, das Ausbildung, Betrieb und Technologie verbindet und für die anstehende Fahrschulreform hervorragend aufgestellt ist. Für diese Leistung und seinen grossen persönlichen Einsatz danken wir ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich. Wir freuen uns, dass er der Gesellschaft als Aktionär verbunden bleibt“, sagt Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 123fahrschule SE.„Die 123fahrschule aufzubauen und ihre Entwicklung mitzugestalten, war eine der spannendsten und bereicherndsten Aufgaben meines Berufslebens. Mein herzlicher Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern sowie unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen, ihr Engagement und ihre Unterstützung. Mit der anstehenden Fahrschulreform beginnt für die 123fahrschule ein neues, spannendes Kapitel. Dafür wünsche ich Ralf Thomas und dem gesamten Team von Herzen viel Erfolg und eine glückliche Hand bei den kommenden Herausforderungen. Als Aktionär bleibe ich der 123fahrschule verbunden und werde die weitere Entwicklung mit grossem Interesse und voller Zuversicht verfolgen“, sagt Boris Polenske, Gründer der 123fahrschule SE.Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten verfolgt die 123fahrschule eine skalierbare Wachstumsstrategie.Zum Unternehmensverbund gehören neben der 123fahrschule SE die FahrerWerk GmbH (Fahrlehrerausbildung an drei Standorten) sowie die Foerst GmbH (Entwicklung und Vertrieb von Fahrsimulatoren für Pkw und Lkw). Alle drei Einheiten profitieren unmittelbar von der zum 1. Januar 2027 angestrebten Fahrschulreform.Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, selbst entwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung.Stefan Petterir@123fahrschule.deBestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können “zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der 123fahrschule SE. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die 123fahrschule SE noch eine andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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