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29.09.2026 11:03:23

EQS-News: Vorstandsmitglied Christian van den Boom nimmt 3 Monate Elternzeit

ecotel communication
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EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie
Vorstandsmitglied Christian van den Boom nimmt 3 Monate Elternzeit

29.09.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Vorstandsmitglied Christian van den Boom wird sich ab dem 15. Oktober 2026 für einen Zeitraum von drei Monaten Elternzeit nehmen. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen und seine Bestellung als Mitglied des Vorstands gemäss § 84 Abs. 3 AktG für den Zeitraum vom 15. Oktober 2026 bis zum 15. Januar 2027 vorübergehend widerrufen. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die Wiederbestellung von Christian van den Boom mit Wirkung zum 16. Januar 2027 zugesichert.

§ 84 Abs. 3 AktG ermöglicht Vorstandsmitgliedern eine zeitlich begrenzte Auszeit aus persönlichen beziehungsweise familiären Gründen.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Christian van den Boom werden während seiner Abwesenheit innerhalb des Vorstands sowie durch die bestehende Führungsorganisation im CFO-Bereich übernommen. Die Kontinuität des operativen Geschäfts und die Umsetzung der strategischen Unternehmensziele bleiben sichergestellt.

„Wir respektieren den Wunsch von Christian van den Boom, sich für einen begrenzten Zeitraum seiner Familie zu widmen, und unterstützen diesen Schritt ausdrücklich. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass seine Aufgaben während seiner Abwesenheit innerhalb der bestehenden Organisation übernommen werden“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Nickl.


29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 55 00 70
Fax: +49 (0)211 55 00 7 222
E-Mail: info@ecotel.de
Internet: www.ecotel.de
ISIN: DE0005854343
WKN: 585434
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200GSXYBP2TJE6J38
EQS News ID: 2406974

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406974  29.09.2026 CET/CEST

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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