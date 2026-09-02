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02.09.2026 18:14:53

EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero veröffentlichen gemeinsame begründete Stellungnahme und empfehlen den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots von Uber

Delivery Hero
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EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero veröffentlichen gemeinsame begründete Stellungnahme und empfehlen den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots von Uber

02.09.2026 / 18:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero veröffentlichen gemeinsame begründete Stellungnahme und empfehlen den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots von Uber

  • Übernahmeangebot liege im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiteren Stakeholder
  • Angebotspreis wird als angemessen und fair erachtet
  • Annahmefrist für das Übernahmeangebot endet am 5. November 2026 um 24:00 Uhr MEZ

Berlin, 2. September 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“) (ISIN DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme („Stellungnahme“) zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an alle Aktionäre von Delivery Hero („Angebot“) veröffentlicht, das von der Uber International Technologies II Corporation, einer Tochtergesellschaft der Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) (gemeinsam „Uber“), abgegeben wurde.

Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero haben die von Uber veröffentlichte Angebotsunterlage sowie die Bedingungen des Angebots jeweils unabhängig voneinander geprüft und bewertet. Sie erachten das Angebot als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiteren Stakeholder. Sie unterstützen daher das Angebot und empfehlen den Aktionären von Delivery Hero, dieses anzunehmen.

Angebotspreis wird als angemessen und fair erachtet

Aus Bewertungssicht und nach sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage erachten Vorstand und Aufsichtsrat die Geldleistung in Höhe von EUR 41,50 je Delivery Hero-Aktie als angemessen und fair. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 127 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs im XETRA-Handel bis einschliesslich 8. Mai 2026 (dem letzten Handelstag vor öffentlich berichteten Transaktionsaktivitäten und wesentlichen Unternehmensnachrichten) sowie einer Prämie von rund 108 % auf den XETRA-Schlusskurs an diesem Tag. Er entspricht ferner einer Prämie von rund 35 % auf den Dreimonatsdurchschnittskurs vor der Veröffentlichung der Angebotsabsicht von Uber am 16. Juli 2026. Zudem übersteigt der Angebotspreis das vor dem 8. Mai 2026 veröffentlichte durchschnittliche Analysten-Kursziel um rund 52 %.

Vorstand und Aufsichtsrat haben zwei Fairness Opinions zur Angemessenheit des Angebotspreises erhalten. J.P. Morgan Securities plc, der exklusive Finanzberater der Gesellschaft, hat gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat eine Fairness Opinion abgegeben; der Aufsichtsrat hat darüber hinaus eine Fairness Opinion von der UniCredit Bank GmbH erhalten. Beide Fairness Opinions kommen jeweils vorbehaltlich der darin enthaltenen Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis für die Aktionäre von Delivery Hero aus finanzieller Sicht angemessen ist.

Potenzial für erhebliche Chancen für Kunden, Mitarbeiter und weitere Stakeholder

Die geplante Transaktion soll die globale Technologieplattform und das Mobilitätsnetzwerk von Uber mit den führenden lokalen Liefermarken, den engen Partnerbeziehungen und den schnell wachsenden Quick-Commerce-Aktivitäten von Delivery Hero zusammenführen. Vorstand und Aufsichtsrat teilen die Auffassung von Uber, dass der Zusammenschluss das Potenzial hat, Produktinnovationen zu beschleunigen und erhebliche zusätzliche Chancen für Mitarbeiter, Kunden, Händler, Rider, Fahrer und weitere Stakeholder zu schaffen. Beide Gremien teilen daher die in der Angebotsunterlage dargestellte wirtschaftliche und strategische Begründung des Angebots und begrüssen die dort geäusserten Absichten von Uber.

Die Aktionäre von Delivery Hero können das Angebot von Uber über ihre Depotbanken annehmen und ihre Aktien seit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 27. August 2026 einliefern. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 5. November 2026 um 24:00 Uhr MEZ.

Das Angebot steht unter der Bedingung einer Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer Aktie des Grundkapitals von Delivery Hero (ohne eigene Aktien), der fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben, einschliesslich der Freigaben im Zusammenhang mit dem angekündigten Verkauf ausgewählter Geschäftsbereiche der Delivery Hero-Gruppe an ein mit SSW Partners, LP verbundenes Unternehmen sowie weiterer marktüblicher Bedingungen. Uber hat sich eine unwiderrufliche Andienungszusage für 16,68 % der Delivery Hero-Aktien gesichert. Zusammen mit der bestehenden Beteiligung von 24,77 % und weiteren 11,74 %, die über Instrumente gehalten werden, würde das wirtschaftliche Gesamtinteresse von Uber mehr als 53 % des derzeitigen Grundkapitals von Delivery Hero betragen. Die detaillierten Bedingungen des Angebots sowie die Vollzugsbedingungen sind der Angebotsunterlage von Uber zu entnehmen. Der Vollzug des Angebots wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

Der Betriebsrat am Berliner Standort von Delivery Hero hat eine eigene Stellungnahme abgegeben, die als Anlage zur Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht worden ist.

Die Stellungnahme (inkl. Anlagen) ist kostenlos erhältlich bei der Delivery Hero SE, Investor Relations, Oranienburger Strasse 70, 10117 Berlin, Deutschland (Telefon: +49 30 5444 59 105; E-Mail: ir@deliveryhero.com). Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter https://ir.deliveryhero.com/takeoveroffer (im Bereich „Übernahmeangebot“) abrufbar. Die Stellungnahme sowie etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Angebots werden in deutscher Sprache sowie in unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht. Allein die deutschen Fassungen sind verbindlich.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



 

02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78
EQS News ID: 2392912

 
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2392912  02.09.2026 CET/CEST

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