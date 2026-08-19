All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001
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19.08.2026 08:31:14
EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von VINCI Energies
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EQS-News: All for One Group SE
/ Schlagwort(e): Stellungnahme
Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von VINCI Energies
Filderstadt, 19. August 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE (»All for One«), ein führender IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, haben heute ihre begründete Stellungnahme zum öffentlichen Übernahmeangebot der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE (die »Bieterin«), einer indirekten Tochtergesellschaft der VINCI S.A., für die Aktionärinnen und Aktionäre der All for One Group SE veröffentlicht. Die VINCI S.A. ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes führendes internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen, Energielösungen sowie multi-technischen Dienstleistungen.
Nach eingehender Prüfung der am 12. August 2026 von der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat von All for One das Angebot und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären von All for One, das Angebot anzunehmen.
Beide Gremien halten – unabhängig voneinander – die angebotene Gegenleistung von 67,50 EUR je Aktie in bar für fair und angemessen. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94,5% (32,80 EUR) gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom 15. Juli 2026 (dem Tag vor der Veröffentlichung des Angebots am 16. Juli 2026) sowie von 105,4% (34,63 EUR) gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Xetra-Börsenkurs der letzten drei Monate vor Ankündigung des Angebots am 16. Juli 2026. Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem eine sog. Fairness Opinion von ParkView Partners zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Angebotspreises von 67,50 EUR pro All for One-Aktie eingeholt, die bestätigt, dass der gebotene Angebotspreis finanziell angemessen ist.
Vorstand und Aufsichtsrat sind zudem der Ansicht, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden, Partner und weiterer relevanter Interessengruppen liegt. Die am 16. Juli 2026 mit der Bieterin getroffene Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) enthält unter anderem die Verpflichtung der Bieterin, dass der Aufsichtsrat der All for One mit mindestens einem unabhängigen Aufsichtsratsmitglied besetzt wird, solange es aussenstehende Aktionärinnen und Aktionäre gibt, sowie die Vereinbarungen zur Berücksichtigung von Arbeitnehmerbelangen und zum Fortbestand des Standorts Filderstadt als Sitz und Hauptverwaltung.
Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, alle von ihnen persönlich gehaltenen All for One-Aktien in das Angebot einzuliefern.
»Unter dem Dach von VINCI Energies werden sich für All for One erhebliche Chancen ergeben, die dem Unternehmen in dieser Form sonst nicht offen ständen. Wir werden von dem internationalen Netzwerk profitieren und zusätzliche Wachstumspotenziale für unser Beratungs-, Service- und AI-Geschäft entlang des gesamten Kunden-Lebenszyklus erschliessen können. Gemeinsam haben wir die grossartige Perspektive, zum führenden Partner für End-to-End Transformationen in Europa zu werden« sagt Michael Zitz, CEO der All for One Group SE.
Komplementäres Angebot für digitale Transformation in Europa
Beginn der Annahmefrist
Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 75% aller ausstehenden All for One-Aktien (ohne Berücksichtigung eigener All for One-Aktien der Gesellschaft) plus einer All for One-Aktie sowie der Erfüllung sonstiger üblicher Vollzugsbedingungen, einschliesslich der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben. Die Bieterin hat laut Angebotsunterlage bereits All for One-Aktien im Umfang von ca. 9,18% erworben und hat sich zudem über unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen (Irrevocable Undertakings) 54,66% der ausstehenden All for One-Aktien gesichert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der gemeinsamen begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der All for One wurde für die den Irrevocable Undertakings unterliegenden Aktien bereits die Annahme des Angebots gegenüber den jeweiligen depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen erklärt.
Die vollständigen Bedingungen des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage enthalten. Die Angebotsunterlage zusammen mit weiteren Informationen zum Angebot ist auf der Internetseite der Bieterin unter www.afo-offer.com verfügbar.
Hinweise
Über die All for One Group SE
Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
Haftungsausschluss
Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Strasse 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 78 807-28
|E-Mail:
|nicole.besemer@all-for-one.com
|Internet:
|www.all-for-one.com
|ISIN:
|DE0005110001
|WKN:
|511000
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900GB6FMY3QJLBM61
|EQS News ID:
|2385266
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385266 19.08.2026 CET/CEST
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