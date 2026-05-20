EQS-News: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2026

EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2026



20.05.2026 / 19:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026 bekannt.

Die Umsatzerlöse der ersten drei Monate 2026 betragen 14,0 Millionen Euro (Vorjahr: 13,4 Millionen Euro). Der daraus erzielte EBIT liegt bei 1,7 bis 1,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,9 Millionen Euro). Die Umsatzentwicklung resultiert aus organischem Wachstum. Der EBIT enthält ein einmaliges Ergebnis in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus dem Verkauf von Edelmetallen.

Zum Ende des ersten Quartals 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 19,4 Millionen Euro (Vorjahr: 22,1 Millionen Euro).

Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.

Kontakt:DocCheck AGTanja MummeLeiterin Corporate CommunicationsVogelsanger Str. 66D - 50823 Kölnfon: +49(0)221 92053-139fax: +49(0)221 92053-133mailto:tanja.mumme@doccheck.comhome:www.doccheck.ag