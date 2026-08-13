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13.08.2026 07:30:04

EQS-News: Voltatron baut Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2026 kräftig aus und investiert in die nächste Wachstumsstufe

Voltatron
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EQS-News: Voltatron AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Voltatron baut Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2026 kräftig aus und investiert in die nächste Wachstumsstufe

13.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Voltatron baut Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2026 kräftig aus und investiert in die nächste Wachstumsstufe

  • Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche steigt im ersten Halbjahr 2026 deutlich um rund 166 % auf 24,6 Mio. €
  • Ertragskraft ausgebaut: EBITDA-Marge bei 9,9 %
  • Ergebnis durch gezielte Struktur- und Anlaufinvestitionen für organisches Wachstum, Internationalisierung, Lieferkettenausbau und M&A-Aktivitäten beeinflusst – bereinigte EBT-Marge bei -0,9 %
  • Kapitalstruktur weiter gestärkt: Eigenkapital steigt auf 5,0 Mio. € – wirtschaftliches Eigenkapital bei 44,9 Mio. € (Quote: 70,4 %)
  • Prognose 2026 bestätigt: Umsatz zwischen 47 und 51 Mio. €, operative Rohertragsmarge von 37 bis 44 %, bereinigte EBITDA-Marge1 von 7 bis 10 % und bereinigte EBT-Marge2 von 3 bis 4 % erwartet

Fürth, 13. August 2026 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, die „Gesellschaft“) hat heute ihren Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Der Voltatron Konzern hat im ersten Halbjahr 2026 seine Marktposition weiter ausgebaut, die Integration der zu Beginn des Jahres erworbenen KOMITEC electronics GmbH erfolgreich vorangetrieben und zugleich wichtige Voraussetzungen für die weitere organische Entwicklung sowie Wachstum durch Unternehmensübernahmen geschaffen. Voltatron erzielte in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 24,6 Mio. € nach 9,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

„Im ersten Halbjahr 2026 haben wir Voltatron gezielt für die nächste Wachstumsphase aufgestellt. Wir haben unser Geschäftsvolumen deutlich ausgeweitet, unsere industrielle Plattform verbreitert und zugleich die organisatorischen, personellen und operativen Voraussetzungen geschaffen, um neue Märkte zu erschliessen, komplexere Kundenprojekte umzusetzen und den Konzern nachhaltig weiterzuentwickeln“, sagt Martin Hartmann, CEO der Voltatron AG.

Das EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 2,4 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €). Die EBITDA-Marge erreichte 9,9 %. Darin enthalten ist ein positiver, nicht zahlungswirksamer Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung der KOMITEC electronics GmbH in Höhe von rund 1,1 Mio. €, da der beizulegende Zeitwert des erworbenen Nettovermögens über dem Kaufpreis lag. Ohne diesen sogenannten Bargain Purchase lag das EBITDA bei rund 1,4 Mio. €; die entsprechend bereinigte EBITDA-Marge beträgt 5,6 % nach 5,3 % im Vorjahreszeitraum.

Der operative Rohertrag der fortgeführten Geschäftsbereiche, also der Umsatz abzüglich wesentlicher leistungsbezogener Kosten, erhöhte sich auf 11,8 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Die operative Rohertragsmarge lag bei 48,0 % und damit klar über dem Vorjahreswert von 39,5 %. Das Ergebnis vor Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich auf -1,0 Mio. € (EBT-Marge: -4,2 %). Bereinigt um den beschriebenen Bargain Purchase sowie Abschreibungseffekte im Rahmen von Kaufpreisallokationen lag das EBT bei -0,2 Mio. € – das entspricht einer bereinigten EBT-Marge von -0,9 %.

Die Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 war durch höhere Finanzierungsaufwendungen und gezielte Investitionen im Zusammenhang mit der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns geprägt. Dazu zählten insbesondere Anlaufkosten für die VEMCOM Solutions GmbH und in diesem Zusammenhang für die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie, den Ausbau der Beschaffungs- und Lieferkettenstrukturen, Aufwendungen mit Bezug zur M&A-Strategie sowie Massnahmen zur langfristigen Absicherung strategisch relevanter Kundenprojekte.

Florian Seitz, CFO der Voltatron AG, unterstreicht: „Mit der Integration von KOMITEC und dem Ausbau unserer Strukturen für eine Optimierung unserer internationalen Lieferkette schaffen wir die Voraussetzungen, Skaleneffekte künftig noch konsequenter zu nutzen. Wir sind überzeugt, dass sich die im ersten Halbjahr getätigten Investitionen noch in diesem Jahr zunehmend positiv auf unsere Ertragskraft auswirken.“

In Summe beeinflussten diese Faktoren die Ergebniskennzahlen im Berichtszeitraum spürbar. Aus Sicht des Vorstands handelt es sich um gezielte Investitionen in die weitere Stärkung der Wertschöpfung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Ertragsbasis des Konzerns. Voltatron hat damit in den ersten sechs Monaten 2026 wichtige Strukturen und Fähigkeiten aufgebaut, die unmittelbar und darüber hinaus auch mittel- und langfristig Wirkung entfalten werden.

Einen ersten Erfolg dieser Massnahmen konnte Voltatron bereits im Juni vermelden. Über die VEMCOM Solutions GmbH wird der Konzern künftig einen führenden Anbieter von Infrastrukturlösungen für die industrielle Elektromobilität beliefern. Das jährliche Auftragsvolumen liegt bei über 10 Mio. €. Über die vertragliche Mindestlaufzeit von fünf Jahren ergibt sich damit ein Gesamtvolumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Im laufenden Geschäftsjahr wird Voltatron zunächst insbesondere mit dem Auftragsvolumen verbundene Anlaufkosten verbuchen. Die Umsatzbeiträge werden im Wesentlichen ab dem kommenden Jahr realisiert.

„Mit diesem Auftrag stärken wir unsere Position in einem wachstumsstarken Markt und schaffen eine sehr gute Referenz für unsere weiteren Ziele zur Erschliessung genau solcher Absatzpotenziale. Das Projekt verdeutlicht, dass wir in der Lage sind,  technologisch anspruchsvolle Elektroniklösungen in grossen Stückzahlen zu liefern. Und es bestätigt unseren strategischen Fokus auf Anwendungen mit höherer Wertschöpfung. Wir arbeiten intensiv daran, diesen Ansatz im Rahmen unserer Wachstumsstrategie in den kommenden Monaten konsequent weiter auszubauen“, betont Christian Eibach, CSO der Voltatron AG.

Ein zentraler Meilenstein des ersten Halbjahres war die Übernahme der KOMITEC electronics GmbH. Ein Teil des Kaufpreises wurde dabei durch die Ausgabe neuer Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung erbracht. Das Grundkapital der Voltatron AG wurde folglich unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 um 627.719,00 € auf 23.015.016,00 € erhöht. Die Durchführung der Sachkapitalerhöhung wurde am 24. Juni 2026 in das Handelsregister eingetragen.

Die Bilanzsumme des Voltatron Konzerns erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 63,8 Mio. € (31. Dezember 2025: 48,1 Mio. €). Das bilanzielle Eigenkapital stieg von 3,0 Mio. € per Ende 2025 auf 5,0 Mio. € zum 30. Juni 2026. Zusätzlich zum bilanziellen Eigenkapital verfügt der Konzern über langfristige Darlehen nahestehender Unternehmen mit Eigenkapitalcharakter in Höhe von 39,8 Mio. €, sodass sich das wirtschaftliche Eigenkapital auf 44,9 Mio. € beläuft.

Der operative Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche des Voltatron Konzerns belief sich auf -0,7 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €). Wesentliche Einflussfaktoren waren die erstmalige Einbeziehung der KOMITEC electronics GmbH sowie der gezielte Aufbau von Working Capital, insbesondere Vorratsbeständen, zur Absicherung der Lieferfähigkeit.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 sowie der erwarteten Ergebnisbeiträge im zweiten Halbjahr bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Demnach erwartet Voltatron für die fortgeführten Geschäftsbereiche weiterhin einen Umsatz zwischen 47 Mio. € und 51 Mio. €. Die operative Rohertragsmarge soll analog unverändert zwischen 37 % und 44 % liegen. Für die EBITDA-Marge, sowohl unbereinigt als auch bereinigt um nicht zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen nach IFRS 3, erwartet der Vorstand weiterhin eine Bandbreite von 7 % bis 10 %. Für die EBT-Marge gemäss IFRS wird unverändert ein Wert von rund -2 % erwartet; die ebenfalls um nicht zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen nach IFRS 3 bereinigte EBT-Marge soll wie ursprünglich prognostiziert zwischen 3 % und 4 % liegen.

Der Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 ist auf der Voltatron Website unter der Rubrik Investor Relations / Mitteilungen & Publikationen / Zwischenberichte & -mitteilungen abrufbar.

1 Die EBITDA-Marge entspricht dem operativen Ergebnis (EBIT) vor Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBITDA-Marge werden ausschliesslich nicht zahlungswirksame Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 herausgerechnet; hierzu zählt auch ein etwaiger Ertrag aus einem Bargain Purchase. Die Kennzahl dient dazu, die operative Ertragskraft des Konzerns ohne akquisitionsbedingte Bewertungseffekte vergleichbar darzustellen.

2 Die EBT-Marge entspricht dem Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBT-Marge werden die im bereinigten EBITDA berücksichtigten nicht zahlungswirksamen Effekte aus Kaufpreisallokationen nach IFRS 3 sowie zusätzlich Abschreibungen und Amortisationen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte herausgerechnet, soweit diese im Rahmen von Kaufpreisallokationen ermittelt worden sind. Die Kennzahl dient somit der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern ohne akquisitionsbedingte, nicht operative Bewertungseffekte.
 

- ENDE -

 

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität, Bahn und Automotive.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

 

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG
Stefan Westemeyer
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 160 951 287 54
E-Mail: ir@voltatron.com


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltatron AG
Flössaustrasse 22
90763 Fürth
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 3771750
E-Mail: ir@voltatron.com
Internet: www.voltatron.com
ISIN: DE000A2E4LE9
WKN: A2E4LE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990067LXA0GDUGW094
EQS News ID: 2381906

 
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2381906  13.08.2026 CET/CEST

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