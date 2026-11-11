EQS-News: voestalpine: voestalpine mit soliden Ergebnissen im 1. Halbjahr 2026/27

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voestalpine: voestalpine mit soliden Ergebnissen im 1. Halbjahr 2026/27



11.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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voestalpine mit soliden Ergebnissen im 1. Halbjahr 2026/27

Umsatz mit 7,7 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau (HJ 2025/26: 7,6 Mrd. EUR)

EBITDA auf 846 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr: 722 Mio. EUR)

EBIT auf 470 Mio. EUR erhöht (+ 36 %, Vorjahr: 345 Mio. EUR)

Ergebnis (EBITDA/EBIT) durch positive Einmaleffekte in Höhe von rund 100 Mio. EUR beeinflusst

Ergebnis vor Steuern mit 408 Mio. EUR und Ergebnis nach Steuern mit 290 Mio. EUR im Vorjahresvergleich jeweils um 46 % gestiegen

Positiver Free Cashflow trotz hoher Investitionstätigkeit

greentec steel zeitlich und budgetär im Plan, Start im 1. Kalenderhalbjahr 2027

Zahl der Beschäftigten (FTE) um 2 % auf 48.616 gesunken

Ausblick 2026/27 sieht ein EBITDA zwischen 1,6 Mrd. und 1,7 Mrd. EUR vor

Die voestalpine hat im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (1. April 2026 – 30. September 2026) ein solides Ergebnis erwirtschaftet. Der klare Fokus auf Qualität, Innovation und Effizienz sowie die breite Diversifizierung nach Branchen und Regionen erwiesen sich in einem von grossen Unsicherheiten geprägten Umfeld erneut als wesentliche Stärke des Konzerns.

Im Geschäftsbereich Railway Systems setzte sich im 1. Halbjahr die positive Entwicklung weiter fort, unterstützt durch zahlreiche Infrastrukturprojekte in Europa und internationale Bahnprojekte. Eine unverändert erfolgreiche Performance zeigte auch das Segment Luftfahrt, die hochqualitativen Produkte sind sowohl bei der europäischen als auch bei der nordamerikanischen Luftfahrtindustrie gefragt. In der Automobilindustrie konnte die Steel Division ihre starke Marktposition behaupten und verzeichnete im 1. Halbjahr 2026/27 eine grundsätzlich zufriedenstellende Nachfrage. Hingegen war der Geschäftsbereich Automotive Components der Metal Forming Division weiterhin vom anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld in der Automobilindustrie in Europa und weiters auch in China und Nordamerika betroffen. Die Nachfrage aus der Bau-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie blieb weiterhin auf einem insgesamt gedämpften Niveau. Im Energiebereich führten die geopolitischen Entwicklungen im Mittleren Osten zu Projektverschiebungen und zu einer erhöhten Unsicherheit am Markt. Das Segment Lagertechnik setzte die erfolgreiche Entwicklung im 1. Halbjahr 2026/27 weiter fort.

„In einem äusserst herausfordernden Umfeld haben wir ein solides Ergebnis erzielt. Unser Fokus lag weiter auf der Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche sowie auf der Umsetzung gezielter internationaler Wachstumsprojekte. Jedoch dämpfen insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das 2. Halbjahr. Wir senken daher das obere Ende unserer EBITDA-Prognose von 1,85 auf 1,7 Mrd. Euro. Mit unserer robusten Konzernstrategie und unserer starken finanziellen Basis blicken wir dennoch positiv in die Zukunft. Daher bleibt das untere Ende des Ausblicks mit 1,6 Mrd. EUR unverändert“, sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.

Fortsetzung der Reorganisationsmassnahmen

Der Konzern führte die Reorganisation jener Geschäftsbereiche, die mit strukturellen Veränderungen konfrontiert sind, im 1. Halbjahr 2026/27 konsequent fort. Das ist, wie mehrfach berichtet, primär zum einen der Bereich Automotive Components, mit dem Ziel, den Automobilzulieferbereich der Metal Forming Division langfristig abzusichern. Zum anderen betreffen die Reorganisationsmassnahmen die High Performance Metals Division, die ihr Produktportfolio auf das technologisch anspruchsvolle Segment der Hochleistungswerkstoffe konzentriert. Diese sind mittlerweile nahezu abgeschlossen und die umgesetzten Massnahmen zeigen zunehmend positive Effekte.

greentec steel weiter im Plan

Die voestalpine hat mit greentec steel eine klare Strategie und setzt diese konsequent um. Im ersten Halbjahr 2027 werden im ersten Schritt die Elektrolichtbogenöfen (EAFs) in Linz und Donawitz in Betrieb gehen. Beide Projekte sind sowohl zeitlich wie budgetär im Plan. Das Kernequipment für die EAFs ist eingetroffen, vor Ort werden die einzelnen Komponenten nun montiert, präzise ausgerichtet und zu einer betriebsbereiten Anlage zusammengeführt. In weiterer Folge startet in Teilbereichen die Kalt-Inbetriebnahme. Dabei werden etwa Förderanlagen, Hydrauliksysteme, Elektroinstallationen, Kühlkreisläufe sowie die Automatisierung getestet.

Ergebnisanstieg und positiver Free Cashflow trotz hoher Investitionstätigkeit

Die Umsatzerlöse des voestalpine-Konzerns sind im 1. Halbjahr 2026/27 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 7,7 Mrd. EUR (+ 0,8 %) nahezu gleichgeblieben. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 17,1 % auf 846 Mio. EUR. Neben den nachhaltig positiven Effekten aus den initiierten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogrammen wurde die Ergebnisentwicklung im 1. Halbjahr 2026/27 auch durch positive und negative Einmaleffekte von in Summe rund 100 Mio. EUR in der High Performance Metals Division beeinflusst (insbesondere aus dem Verkauf der voestalpine BÖHLER Profil).

Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Jahresvergleich um 36 % auf 470 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich um 46,5 % auf 408 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern lag bei 290 Mio. EUR (+ 46,1 %). Der Free Cashflow lag im 1. Halbjahr 2026/27 bei 24 Mio. EUR, darin enthalten ist ein Einmaleffekt aus dem Verkauf der voestalpine BÖHLER Profil von etwa 150 Mio. EUR.

Das Eigenkapital des voestalpine-Konzerns beträgt 8 Mrd. EUR und erhöhte sich damit sowohl im Jahresvergleich als auch in der Gegenüberstellung mit dem Bilanzstichtag 31. März 2026 (Vorjahresvergleich: + 6,6 %, seit dem 31. März 2026: + 2,9 %). Die Nettofinanzverschuldung reduzierte sich im Jahresvergleich um 5,3 % auf 1,4 Mrd. EUR per 30. September 2026. Verglichen mit dem Wert zum Bilanzstichtag (31. März 2026) von 1,3 Mrd. EUR nahm die Nettofinanzverschuldung im Wesentlichen aufgrund der Dividendenzahlung an Aktionäre der voestalpine AG um 10,2 % zu. Die Gearing Ratio (Nettofinanzverschuldung in % des Eigenkapitals) konnte weiter reduziert werden und beträgt 17,3 %.

Mit 30. September 2026 beschäftigte der voestalpine-Konzern weltweit 48.616 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente), das sind um 2,0 % weniger als im Vorjahr (49.614). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den Reorganisationsmassnahmen in der High Performance Metals Division sowie im Geschäftsbereich Automotive Components der Metal Forming Division.

Ausblick Geschäftsjahr 2026/27

Der Vorstand der voestalpine AG blickt zuversichtlich auf die weitere Entwicklung des Konzerns und erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 unverändert ein solides EBITDA über dem Vorjahresniveau.

Der länger als erwartet andauernde Krieg im Mittleren Osten und die damit verbundenen Folgen, wirken insbesondere auf Energie- und Logistikkosten belastend. Zusätzlich werden Energieprojekte in der Krisenregion weiter verschoben. Auch logistische Herausforderungen sowie vorläufig zusätzliche US-Zölle beeinträchtigen das Ergebnispotenzial im zweiten Halbjahr.

Vor diesem Hintergrund wird die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 auf 1,60 bis 1,70 Mrd. EUR angepasst (bisher: 1,60 bis 1,85 Mrd. EUR). Dies entspricht einem erwarteten EBIT in einer Bandbreite von 830 bis 930 Mio. EUR. In den Prognosen für EBITDA und EBIT sind die im 1. Quartal 2026/27 verbuchten positiven Einmaleffekte von saldiert rund 100 Mio. EUR enthalten.

Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Der voestalpine-Konzern notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit seinen Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt er zu den führenden Partnern der Automobil- und Maschinenbauindustrie sowie der Luftfahrt- und Energieindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation der Stahlproduktion. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 15,1 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,5 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 48.800 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

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