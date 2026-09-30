Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’950 0.3%  SPI 19’774 0.3%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’420 0.1%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’328 0.1%  Gold 4’192 0.2%  Bitcoin 69’130 -1.0%  Dollar 0.8328 -0.1%  Öl 103.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Lindt1057075Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So viel Gewinn hätte eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
Zentralbanken im Gleichklang? Goldman Sachs untersucht geldpolitische Koordination
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffett geht - und diese fünf Japan-Aktien rücken plötzlich ins Rampenlicht
Suche...
ETF Sparplan

q.beyond Aktie 154091281 / DE000A41YDG0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 10:00:03

EQS-News: Vitakraft wählt q.beyond als SAP-Transformationspartner

q.beyond
3.19 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge
Vitakraft wählt q.beyond als SAP-Transformationspartner

30.09.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vitakraft wählt q.beyond als SAP-Transformationspartner

  • Vorstudie erfolgreich abgeschlossen
  • Migration auf SAP S/4HANA in der Cloud (RISE) geplant
  • Ziele sind weitere Automatisierung und Steigerung der Wertschöpfung

Köln, 30. September 2026 – Der Heimtier-Spezialist Vitakraft hat q.beyond als Beratungs- und Implementierungspartner für seine Migration zu SAP S/4HANA ausgewählt. Der Zuschlag erfolgt nach dem Abschluss einer Vorstudie, in der Vitakraft und q.beyond gemeinsam die beste SAP-Migrationsstrategie für das mittelständische Traditionsunternehmen evaluiert haben. Der Betrieb soll im Rahmen des Cloud-Programms RISE von SAP erfolgen und vom europäischen Hyperscaler STACKIT übernommen werden.

Ziele von Vitakraft sind es unter anderem, durch die SAP-Transformation Unternehmensprozesse im Einkauf, Vertrieb oder auch im Finanzwesen weiter zu automatisieren und die Datentransparenz zu erhöhen. SAP S/4HANA in Verbindung mit dem IT-souveränen Betrieb in einer europäischen Cloud bildet zudem die Basis für den sicheren und datenschutzkonformen KI-Einsatz im SAP-Umfeld.

„Mit SAP S/4HANA und RISE erhalten wir eine Plattform für die weitere Automatisierung unserer Unternehmensprozesse und für zukunftsgerichtete, digitale Innovationen“, sagt Alexander Böhm, Head of IT International der Vitakraft-IT-Tochter MOJN. „Zudem werden Daten transparenter und Unternehmensprozesse einheitlicher. Im Endeffekt trägt die SAP-Transformation, die wir gemeinsam mit unserem neuen SAP-Partner q.beyond durchführen werden, zur Steigerung unserer Wertschöpfung bei.“

„Diese Steigerung der Wertschöpfung unserer Kunden anhand moderner IT-Services ist immer unser primäres Ziel“, so Thies Rixen, CEO von q.beyond. „Mit Vitakraft versetzen wir jetzt ein weiteres mittelständisches und international agierendes Unternehmen in die Lage, seine Unternehmensprozesse zukunftssicher auszurichten – AI-ready und souverän.“

Basis für Automatisierung und Digitalisierung

Mit der Transformation zu S/4HANA erhält Vitakraft eine Plattform, die zahlreiche Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen ermöglicht. Im Detail gehören dazu vor allem die einheitliche Strukturierung der Läger mit SAP EWM (Extended Warehouse Management), eine Transformation der SAP-BW-Lösung in Richtung SAP BDC (Business Data Cloud) sowie der Einsatz von SAP Cloud for Transportation Management. Nicht zuletzt ermöglicht die S/4HANA-Umgebung eine einheitliche Datenbasis sowie zahlreiche neue KI-Funktionalitäten.

Die geplante Transformation erfolgt auf Basis eines Brownfield-Ansatzes, der die Migration auf SAP S/4HANA (RISE) inklusive aller bestehenden Systeme und Datenbestände vorsieht. Lizenzpartner ist ebenfalls q.beyond. Als RISE-Hyperscaler hat Vitakraft STACKIT gewählt, um auf diese Weise eine souveräne Datenhaltung in Deutschland zu gewährleisten.
Über das Unternehmen:
q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.

Kontakt:
q.beyond AG
Arne Thull
Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de

 


30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Strasse 4
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-Mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
EQS News ID: 2406930

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406930  30.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
08:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – In der Schiebezone
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’956.14 30.09.2026 10:50:41
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.