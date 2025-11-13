Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Viscom Aktie 2536402 / DE0007846867

13.11.2025 07:55:03

EQS-News: Viscom SE: Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld wie erwartet; Bestätigung der Jahresprognose

Viscom
4.11 CHF 1.06%
EQS-News: Viscom SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
Viscom SE: Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld wie erwartet; Bestätigung der Jahresprognose

13.11.2025 / 07:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viscom SE: Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld wie erwartet; Bestätigung der Jahresprognose

Auftragseingang: 63.205 T€ (Vj.: 58.076 T€); +8,8 %
Auftragsbestand: 26.374 T€ (Vj.: 23.843 T€); +10,6 %
Umsatz: 56.751 T€ (Vj.: 63.185 T€); -10,2 %
EBIT: -1.769 T€ (Vj.: -5.911 T€)

Hannover, 13. November 2025 – Die Viscom SE (ISIN: DE0007846867) konnte sich in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erwartungsgemäss weitgehend behaupten. Die verhaltene Nachfrage in den Märkten bleibt aber auch für Viscom spürbar. Die stockende Transformation in der europäischen Automobilindustrie sowie die Überkapazitäten in der Elektronikproduktion haben die Geschäftsentwicklung weiterhin beeinflusst. Die in den vergangenen Jahren üblichen regelmässigen Auftragseingänge von Grosskunden aus dem Bereich der Automobilelektronik sind wie erwartet ausgeblieben. Dennoch gelang es Viscom, die geplanten Auftragseingänge mit Neukunden sowie Kunden aus den Bereichen Industrieelektronik, Telekommunikation und Sicherheitselektronik zu erreichen. Kunden erteilten der Viscom SE in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 mit 63.205 T€ rund 9 % mehr Aufträge im Vergleich zum Vorjahr (Vj.: 58.076 T€). Viscom erzielte in den ersten drei Quartalen 2025 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 56.751 T€ und lag damit rund 10 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (Vj.: 63.185 T€). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) wurde massgeblich durch den gestiegenen Materialaufwand, die Aufwendungen für Wechselkursdifferenzen und durch Sondereffekte bei den Personalaufwendungen negativ beeinflusst und betrug -1.769 T€ (Vj.: -5.911 T€). Dies entsprach einer EBIT-Marge von -3,1 % (Vj.: -9,4 %). Das Periodenergebnis belief sich auf -2.309 T€ (Vj.: -4.953 T€).

In der Region Europa herrschte auch im dritten Quartal 2025 weiterhin eine ausgeprägt zurückhaltende Investitionsbereitschaft bei den Elektronikzulieferern, vorrangig aus dem Automotive-Bereich. Investitionsentscheidungen werden bei den Kunden der Viscom SE weiterhin nicht planbar aufgeschoben. Vorhandene Kapazitäten erfahren aber zunehmend eine kundenseitige Optimierung, welches wiederum auch Chancen für Viscom im Servicegeschäft eröffnet. Die europäische Strategie, sich unabhängiger aufzustellen, bietet ebenfalls neue Möglichkeiten für das Unternehmen. Viscom geht davon aus, dass ihre Kunden wieder mehr in Europa produzieren werden, auch der Bereich Aerospace & Defence stellt weitere Perspektiven für Viscom dar.

Die Kunden in der Region Amerika zeigten auch weiterhin grosses Interesse an Viscom-Inspektionslösungen, dennoch war die Umsatzdynamik geringer als erwartet. Obwohl in allen Branchen eine rege Nachfrage und vielversprechende Aktivitäten verzeichnet wurden, bremste die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle die kurzfristige Auftragserlangung. Gegen Ende des dritten Quartals 2025 konnte ein moderater, aber spürbarer Anstieg der Aktivitäten im Zusammenhang mit den Jahresendprojekten beobachtet werden. Dieser frühe Anstieg deutet darauf hin, dass die Kunden beginnen, ihre geplanten Investitionen voranzutreiben. Viscom geht davon aus, dass sich diese Dynamik bis zum Jahresende weiter verstärken wird.

Die Geschäftsentwicklung von Viscom in der Region Asien wurde durch ein Wachstum in China und eine deutliche Marktbelebung in Indien getragen. Ein Anwachsen der Auftragseingänge wurde wie erwartet in Indien im Anschluss an eine erfolgreiche Messepräsenz erzielt. Getragen wird das Wachstum jedoch nach wie vor durch den chinesischen Markt. Eine Investitionszunahme aufgrund positiver Signale in Indien wird für das Schlussquartal 2025 erwartet. Der gegenwärtige Auftragsbestand lässt auf ein gutes Jahresendgeschäft für die Region Asien hoffen. Ein Störfaktor bilden jedoch die schwer einzuschätzende internationale Stimmungslage und unvorhersehbare Einflüsse durch Zölle und Tarife, die aktuell einen Ausblick über das vierte Quartal 2025 hinaus erschweren.

Das Management der Viscom SE geht von einem für Viscom üblichen starken Schlussquartal für 2025 aus und hält an der Jahresprognose für das aktuelle Geschäftsjahr fest. Weiterhin werden ein Auftragseingang und ein Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. €, bei einer EBIT-Marge zwischen 2 und 5 % erwartet. Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 1,6 bis 4,5 Mio. €. Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht sich Viscom solide positioniert, um ab dem Jahr 2026 wieder ein Wachstum zu generieren.

Der Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2025 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung   01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024
Umsatzerlöse T€ 56.751 63.185
EBIT T€ -1.769 -5.911
EBIT-Marge % -3,1 -9,4
Periodenergebnis T€ -2.309 -4.953
Ergebnis je Aktie  € -0,25 -0,57
Mitarbeiter zum 30. September   460 540
Konzern-Bilanz   30.09.2025 31.12.2024
Aktiva      
Kurzfristige Vermögenswerte T€ 59.371 58.291
Langfristige Vermögenswerte T€ 33.768 36.354
Gesamtvermögen T€ 93.139 94.645
Passiva      
Kurzfristige Schulden T€ 34.436 30.468
Langfristige Schulden T€ 11.427 13.494
Eigenkapital T€ 47.276 50.683
Gesamtkapital T€ 93.139 94.645
Eigenkapitalquote % 50,8 53,6
Konzern-Kapitalflussrechnung   01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit T€ -2.239 17.447
Cashflow aus Investitionstätigkeit T€ -2.170 -3.024
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit T€ 3.613 -15.905*
Finanzmittelbestand
zum 30. September		 T€ 4.424 3.977*

*angepasst; die Kontokorrentverbindlichkeiten sind nicht mehr im Finanzmittelbestand abgebildet (nähere Erläuterungen im Geschäftsbericht 2024 auf Seite 144).

SEGMENTINFORMATIONEN

    01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024
EUROPA      
Umsatzerlöse T€ 31.094 39.757
EBIT T€ -2.885 -5.952
EBIT-Marge % -9,3 -15,0
AMERIKA      
Umsatzerlöse T€ 7.203 9.444
EBIT T€ -108 201
EBIT-Marge % -1,5 2,1
ASIEN      
Umsatzerlöse T€ 18.454 13.984
EBIT T€ 520 -609
EBIT-Marge % 2,8 -4,4
Konsolidierungsdifferenzen EBIT T€ 704 449

Über Viscom

Die Viscom SE entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem grossen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom SE seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com.

 

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

 

Kontakt:

Viscom SE
Investor Relations
Sandra Liedtke
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-791
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de

13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0) 511 94 996 791
Fax: +49 (0) 511 94 996 555
E-Mail: investor.relations@viscom.de
Internet: www.viscom.com
ISIN: DE0007846867
WKN: 784686
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227718

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227718  13.11.2025 CET/CEST

