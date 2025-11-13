EQS-News: Viscom SE: Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld wie erwartet; Bestätigung der Jahresprognose

EQS-News: Viscom SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Viscom SE: Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld wie erwartet; Bestätigung der Jahresprognose



Auftragseingang: 63.205 T€ (Vj.: 58.076 T€); +8,8 %

Auftragsbestand: 26.374 T€ (Vj.: 23.843 T€); +10,6 %

Umsatz: 56.751 T€ (Vj.: 63.185 T€); -10,2 %

EBIT: -1.769 T€ (Vj.: -5.911 T€)

Hannover, 13. November 2025 – Die Viscom SE (ISIN: DE0007846867) konnte sich in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erwartungsgemäss weitgehend behaupten. Die verhaltene Nachfrage in den Märkten bleibt aber auch für Viscom spürbar. Die stockende Transformation in der europäischen Automobilindustrie sowie die Überkapazitäten in der Elektronikproduktion haben die Geschäftsentwicklung weiterhin beeinflusst. Die in den vergangenen Jahren üblichen regelmässigen Auftragseingänge von Grosskunden aus dem Bereich der Automobilelektronik sind wie erwartet ausgeblieben. Dennoch gelang es Viscom, die geplanten Auftragseingänge mit Neukunden sowie Kunden aus den Bereichen Industrieelektronik, Telekommunikation und Sicherheitselektronik zu erreichen. Kunden erteilten der Viscom SE in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 mit 63.205 T€ rund 9 % mehr Aufträge im Vergleich zum Vorjahr (Vj.: 58.076 T€). Viscom erzielte in den ersten drei Quartalen 2025 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 56.751 T€ und lag damit rund 10 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (Vj.: 63.185 T€). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) wurde massgeblich durch den gestiegenen Materialaufwand, die Aufwendungen für Wechselkursdifferenzen und durch Sondereffekte bei den Personalaufwendungen negativ beeinflusst und betrug -1.769 T€ (Vj.: -5.911 T€). Dies entsprach einer EBIT-Marge von -3,1 % (Vj.: -9,4 %). Das Periodenergebnis belief sich auf -2.309 T€ (Vj.: -4.953 T€).

In der Region Europa herrschte auch im dritten Quartal 2025 weiterhin eine ausgeprägt zurückhaltende Investitionsbereitschaft bei den Elektronikzulieferern, vorrangig aus dem Automotive-Bereich. Investitionsentscheidungen werden bei den Kunden der Viscom SE weiterhin nicht planbar aufgeschoben. Vorhandene Kapazitäten erfahren aber zunehmend eine kundenseitige Optimierung, welches wiederum auch Chancen für Viscom im Servicegeschäft eröffnet. Die europäische Strategie, sich unabhängiger aufzustellen, bietet ebenfalls neue Möglichkeiten für das Unternehmen. Viscom geht davon aus, dass ihre Kunden wieder mehr in Europa produzieren werden, auch der Bereich Aerospace & Defence stellt weitere Perspektiven für Viscom dar.

Die Kunden in der Region Amerika zeigten auch weiterhin grosses Interesse an Viscom-Inspektionslösungen, dennoch war die Umsatzdynamik geringer als erwartet. Obwohl in allen Branchen eine rege Nachfrage und vielversprechende Aktivitäten verzeichnet wurden, bremste die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle die kurzfristige Auftragserlangung. Gegen Ende des dritten Quartals 2025 konnte ein moderater, aber spürbarer Anstieg der Aktivitäten im Zusammenhang mit den Jahresendprojekten beobachtet werden. Dieser frühe Anstieg deutet darauf hin, dass die Kunden beginnen, ihre geplanten Investitionen voranzutreiben. Viscom geht davon aus, dass sich diese Dynamik bis zum Jahresende weiter verstärken wird.

Die Geschäftsentwicklung von Viscom in der Region Asien wurde durch ein Wachstum in China und eine deutliche Marktbelebung in Indien getragen. Ein Anwachsen der Auftragseingänge wurde wie erwartet in Indien im Anschluss an eine erfolgreiche Messepräsenz erzielt. Getragen wird das Wachstum jedoch nach wie vor durch den chinesischen Markt. Eine Investitionszunahme aufgrund positiver Signale in Indien wird für das Schlussquartal 2025 erwartet. Der gegenwärtige Auftragsbestand lässt auf ein gutes Jahresendgeschäft für die Region Asien hoffen. Ein Störfaktor bilden jedoch die schwer einzuschätzende internationale Stimmungslage und unvorhersehbare Einflüsse durch Zölle und Tarife, die aktuell einen Ausblick über das vierte Quartal 2025 hinaus erschweren.

Das Management der Viscom SE geht von einem für Viscom üblichen starken Schlussquartal für 2025 aus und hält an der Jahresprognose für das aktuelle Geschäftsjahr fest. Weiterhin werden ein Auftragseingang und ein Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. €, bei einer EBIT-Marge zwischen 2 und 5 % erwartet. Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 1,6 bis 4,5 Mio. €. Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht sich Viscom solide positioniert, um ab dem Jahr 2026 wieder ein Wachstum zu generieren.

Der Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2025 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024 Umsatzerlöse T€ 56.751 63.185 EBIT T€ -1.769 -5.911 EBIT-Marge % -3,1 -9,4 Periodenergebnis T€ -2.309 -4.953 Ergebnis je Aktie € -0,25 -0,57 Mitarbeiter zum 30. September 460 540 Konzern-Bilanz 30.09.2025 31.12.2024 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte T€ 59.371 58.291 Langfristige Vermögenswerte T€ 33.768 36.354 Gesamtvermögen T€ 93.139 94.645 Passiva Kurzfristige Schulden T€ 34.436 30.468 Langfristige Schulden T€ 11.427 13.494 Eigenkapital T€ 47.276 50.683 Gesamtkapital T€ 93.139 94.645 Eigenkapitalquote % 50,8 53,6 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit T€ -2.239 17.447 Cashflow aus Investitionstätigkeit T€ -2.170 -3.024 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit T€ 3.613 -15.905* Finanzmittelbestand

zum 30. September T€ 4.424 3.977*

*angepasst; die Kontokorrentverbindlichkeiten sind nicht mehr im Finanzmittelbestand abgebildet (nähere Erläuterungen im Geschäftsbericht 2024 auf Seite 144).



SEGMENTINFORMATIONEN

01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024 EUROPA Umsatzerlöse T€ 31.094 39.757 EBIT T€ -2.885 -5.952 EBIT-Marge % -9,3 -15,0 AMERIKA Umsatzerlöse T€ 7.203 9.444 EBIT T€ -108 201 EBIT-Marge % -1,5 2,1 ASIEN Umsatzerlöse T€ 18.454 13.984 EBIT T€ 520 -609 EBIT-Marge % 2,8 -4,4 Konsolidierungsdifferenzen EBIT T€ 704 449

Über Viscom

Die Viscom SE entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem grossen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom SE seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com.

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

