EQS-News: Viromed Medical AG: Vorstand und Gründer Uwe Perbandt unterstützt die Gesellschaft seit Jahren als langfristiger Finanzier

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Viromed Medical AG: Vorstand und Gründer Uwe Perbandt unterstützt die Gesellschaft seit Jahren als langfristiger Finanzier



27.08.2026 / 08:27 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Viromed Medical AG: Vorstand und Gründer Uwe Perbandt unterstützt die Gesellschaft seit Jahren als langfristiger Finanzier

Rellingen, 27. August 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, unterstreicht als Reaktion auf jüngste Kommentare zur Finanzierung der Gesellschaft die wichtige Rolle des Vorstands und Gründers Uwe Perbandt und seiner Familie als langfristiger Finanzier des Unternehmens. Über mehrere Jahre hinweg hat die Familie der Gesellschaft erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt und damit die finanzielle Stabilität sowie die operative und strategische Weiterentwicklung von Viromed unterstützt.

Insgesamt wurden der Viromed Medical GmbH im Zeitraum von 2023 bis 2026 rund 16,6 Mio. Euro zur Sicherung der finanziellen Stabilität und zur Stärkung des Working Capitals bereitgestellt. Die Mittel wurden im Wesentlichen zur Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen sowie zur Rückführung bzw. Ablösung bestehender Darlehensverbindlichkeiten eingesetzt. Sie dienten und dienen damit der finanziellen Stabilität und Liquidität der Gesellschaft. Ein Teil der Mittelzuführungen ist im Jahresabschluss 2025 nicht unmittelbar als Einzahlung erkennbar. Hintergrund ist die gewählte Finanzierungsstruktur: In den Jahren 2023 und 2024 übernahm die Holdinggesellschaft der Familie eine seinerzeit bestehende Verbindlichkeit der ehemaligen Viromed Plasma GmbH gegenüber der Viromed Medical GmbH. Im Zuge dieser Übernahme und des teilweisen Ausgleichs der übernommenen Schuld wurden der Viromed Medical GmbH Mittel zur Stärkung des Working Capitals zugeführt. Im Jahr 2025 wurden darüber hinaus Forderungen der Viromed Medical GmbH im Rahmen bestehender Darlehensverhältnisse verrechnet. Diese Forderungsverrechnungen sowie weitere Mittelzuführungen im Jahr 2025 sind deshalb nicht als isolierte Bareinzahlungen ausgewiesen. Sie spiegeln sich unter anderem in dem im Geschäftsbericht 2025 ausgewiesenen Verrechnungskonto mit der Perbamed Invest GmbH sowie in den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wider. Weitere Infos sind im Geschäftsbericht 2025, insbesondere auf Seite 21, enthalten.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Seit der Gründung von Viromed habe ich gemeinsam mit meiner Familie Verantwortung für die Finanzierung und die Entwicklung des Unternehmens übernommen. Die bereitgestellten Mittel haben dazu beigetragen, die Gesellschaft durch die verschiedenen Phasen des Ausbaus zu führen und ihre finanzielle Stabilität zu sichern. Sie haben uns ausserdem ermöglicht, in einzelnen Phasen kurzfristig auf wissenschaftliche und regulatorische Erfordernisse zu reagieren und laufende Studien- und Entwicklungsaktivitäten zeitnah fortzuführen. Die Erlöse aus den angekündigten und zum Teil schon vorgenommenen Umplatzierungen von Aktien aus meinem Besitz sowie aus dem Besitz meiner Familie sollen Viromed über Darlehen zur weiteren Stärkung des Working Capitals zur Verfügung gestellt werden.“

Die Finanzierung über Darlehensmittel ermöglichte es Viromed, in einzelnen Phasen kurzfristig und flexibel auf anstehende wissenschaftliche und regulatorische Massnahmen zu reagieren. Bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten können verfügbare Untersuchungskapazitäten und zeitliche Abläufe eine frühzeitige Finanzierungsentscheidung erforderlich machen. Die Mittel wurden daher auch eingesetzt, um laufende Studien- und Entwicklungsaktivitäten ohne Verzögerung fortzuführen. Dies betrifft insbesondere die Weiterentwicklung der Kaltplasmatechnologie für die pulmonale Anwendung.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

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