Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’953 0.1%  SPI 19’792 0.1%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’406 0.0%  Euro 0.9465 0.3%  EStoxx50 6’308 0.1%  Gold 4’152 -3.2%  Bitcoin 69’066 -1.4%  Dollar 0.8322 0.4%  Öl 108.0 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Tesla-Aktie gibt ab: US-Autobauer erhöht Gehälter in Grünheide
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln
Suche...
Plus500 Depot

Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 12:30:03

EQS-News: Viromed Medical AG treibt Produktentwicklung und Markteinführung im ersten Halbjahr 2026 voran und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

Viromed Medical
4.78 EUR -10.65%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Viromed Medical AG treibt Produktentwicklung und Markteinführung im ersten Halbjahr 2026 voran und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

28.09.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG treibt Produktentwicklung und Markteinführung im ersten Halbjahr 2026 voran und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

Rellingen, 28. September 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2026 hat Viromed die Entwicklung und Markteinführung ihrer Produktpipeline vorangetrieben, strategische Vertriebspartnerschaften ausgebaut und ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte konsequent weiter umgesetzt. Darüber hinaus stand der angestrebte Erwerb der relyon plasma GmbH im Mittelpunkt der strategischen Entwicklung.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG: „Wir haben unsere Produkte im ersten Halbjahr erfolgreich weiterentwickelt und zugleich wichtige Fortschritte in der präklinischen Forschung erzielt. Die geplante Veröffentlichung der Studienergebnisse in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift wird die wissenschaftliche Evidenz für unsere Kaltplasmatechnologie weiter stärken. Damit schaffen wir zusätzliche Sichtbarkeit und eine belastbare Grundlage für die nächsten Schritte in der weiteren Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte.“

Im Berichtszeitraum setzte Viromed die präklinische Entwicklung von PulmoPlas® fort, startete die OEM-Produktion von ViroCAP® für die HELLMUT RUCK GmbH und schloss eine exklusive Vertriebskooperation mit NEBU-TEC für veterinärmedizinische Anwendungen von PulmoPlas® ab. Zudem schloss das Unternehmen das Konformitätsbewertungsverfahren für ViroCAP® med als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäss der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) erfolgreich ab. Die entsprechende offizielle Zulassungsurkunde lag Anfang Juli 2026 vor, sodass  damit der Vertrieb von ViroCAP® med starten konnte. Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Kaltplasmatechnologie wurde der Gesellschaft zudem eine Forschungszulage in Höhe von 550.000 Euro gewährt.

Vor dem Hintergrund des starken Fokus auf die Produktentwicklung, die Vorbereitung der Markteinführung und den Vertriebsstart im Juli 2026 erzielte Viromed im ersten Halbjahr 2026 konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 2,5 Mio. Euro (H1 2025: 2,4 Mio. Euro). Der Periodenfehlbetrag lag bei 1,1 Mio. Euro (H1 2025: 0,8 Mio. Euro). Die Ergebnisentwicklung resultiert insbesondere aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der umfassenden PulmoPlas®-Studie sowie für die Zulassung und Markteinführung von ViroCAP® med.

Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg zum 30. Juni 2026 um 43,9 % auf 9,5 Mio. Euro (30. Juni 2025: 6,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,6 % (30. Juni 2025: 39,9 %). Finanziert hat sich die Gesellschaft im Berichtszeitraum insbesondere über ein Darlehen der Perbamed Invest GmbH in Höhe von 2,7 Mio. €. Das Darlehen wurde vom Aufsichtsrat sowie vom steuerlichen Berater der Gesellschaft geprüft und bestätigt.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Viromed im Konzern einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Jahresergebnis. Damit bestätigt der Vorstand die am 8. Mai 2026 angepasste die Prognose für das Gesamtjahr.

Der Halbjahresabschluss 2026 ist auf der Website der Viromed Medical AG verfügbar.

 

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

 

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

 

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de


28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
EQS News ID: 2406298

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406298  28.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Viromed Medical AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Viromed Medical AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.24 SGBK2U
Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 9.00 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’952.60 28.09.2026 13:50:38
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.